ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На підпис Зеленському передали закон про оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ

Новини » Політика     16.11.2019 - 10:08
На підпис Зеленському передали закон про оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект був схвалений парламентом 17 жовтня

На підпис президенту України Володимиру Зеленському передали законопроект №2161 "Про внесення змін до закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України". Про це свідчить інформація на порталі Верховної ради.

За даними порталу, у п'ятницю, 15 листопада, законопроект про оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ був переданий на підпис Зеленському. Цього ж дня законопроект був підписаний спікером парламенту Дмитром Разумковим. Даний документ був ухвалений народними депутатами 17 жовтня.

На підпис Зеленському передали закон про оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ

Нагадаємо, що законопроект про оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ був ухвалений парламентом за основу в першому читанні 17 жовтня 2019 року. Даний документ підтримали 264 народні депутати Верховної ради.

Також РБК-Україна писало, що 12 листопада на підпис Зеленському передали законопроект №0906 про виконання військового обов'язку і проходження військової служби. За документ проголосували 278 нардепів. Того ж дня документ був схвалений головою Верховної ради Дмитром Разумковим.

Українські прикордонники отримають 20 найсучасніших патрульних кораблів Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків
Новини України Володимир ЗеленськийГосударственная пограничная службазаконопроектВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся