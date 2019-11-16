На підпис Зеленському передали закон про оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект був схвалений парламентом 17 жовтня

На підпис президенту України Володимиру Зеленському передали законопроект №2161 "Про внесення змін до закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України". Про це свідчить інформація на порталі Верховної ради.

За даними порталу, у п'ятницю, 15 листопада, законопроект про оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ був переданий на підпис Зеленському. Цього ж дня законопроект був підписаний спікером парламенту Дмитром Разумковим. Даний документ був ухвалений народними депутатами 17 жовтня.

Нагадаємо, що законопроект про оперативно-розшукові підрозділи ДПСУ був ухвалений парламентом за основу в першому читанні 17 жовтня 2019 року. Даний документ підтримали 264 народні депутати Верховної ради.

Також РБК-Україна писало, що 12 листопада на підпис Зеленському передали законопроект №0906 про виконання військового обов'язку і проходження військової служби. За документ проголосували 278 нардепів. Того ж дня документ був схвалений головою Верховної ради Дмитром Разумковим.