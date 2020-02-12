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Зеленський хоче відмовитися від ямкового ремонту доріг: усі подробиці

STYLERЖиття    12.02.2020 - 21:33
Зеленський хоче відмовитися від ямкового ремонту доріг: усі подробиці
Володимир Зеленський розповів про ремонт доріг (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський розповів про ремонт і будівництво доріг в Україні

Володимир Зеленський заявив, що від ямкового ремонту дороги в Україні краще не стають, при цьому посадовці тільки набивають свої кишені. Президент у рамках програми "Велике будівництво" озвучив основні вимоги щодо будівництва і ремонту доріг.

Глава держави вважає, що ямковий ремонт повинен піти в минуле. У пріоритеті має бути будівництво та капремонт.

"У загальному обсязі робіт вони мають становити не менше 80%", - цитує Зеленського офіційне інтернет-представництво президента України.

Під час участі у заході "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування" в Державному агентстві автомобільних доріг він також закликав посилити габаритно-ваговий контроль на автошляхах, забезпечити відповідальність підрядників за якість ремонту доріг та активізувати боротьбу з "тендерними тролями".

"З наших шляхів мають зникнути перевантажені фури, які залишають після себе колії. Минулого року встановлено інноваційні вагові комплекси з технологією weigh іn motion, тобто зважування у русі. Вони мають бути поширені на всю територію країни, а порушники - відповідати за знищення наших доріг", - наголосив Зеленський і запропонував, щоб ці технології були застосовані на всіх нових дорогах, які будуть будуватися в цьому році.

Президент також закликав зруйнувати міф, що Україна і хороші дороги - це несумісні речі.

Як написав радник прем'єр-міністра Юрій Голік у своєму Facebook, на нараді в Укравтодорі Зеленський назвав основні меседжі:

  • рекордна сума коштів, виділена на дороги;
  • тисячі кілометрів хороших доріг;
  • якість;
  • швидкість робіт;
  • 12 тисяч нових робочих місць;
  • припинення симулювання недоумства АМКУ;
  • жорсткий бан тендерних тролів;
  • мінімум ямкового ремонту.

Так, за словами Зеленського, якщо дороги після ремонту будуть змиватися після першої зими, то підрядника оштрафують на чималу суму.

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