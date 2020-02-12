Голик: президент озвучив основні завдання по ремонту доріг

Фото: Юрій Голік (прес-служба)

Голик перелічив основні вимоги Зеленського щодо будівництва і ремонту доріг

Під час участі у заході "Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування" в Державному агентстві автомобільних доріг президент Володимир Зеленський озвучив основні вимоги щодо будівництва і ремонту доріг в рамках програми "Велике будівництво". Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook радник прем'єр'єр-міністра Юрій Голік.

Голик зазначив, що це перший візит президента в "Укравтодор" за 28 років незалежності країни.

"Дороги - це частина великого проекту "Велике будівництво". Основні меседжі почули всі: рекордна сума грошей, яку виділили на дороги, тисячі кілометрів хороших доріг, якість, швидкість робіт, 12 тис нових робочих місць, припинення симуляції недоумства АМКУ, жорсткий бан тендерних тролів, мінімум ямкового ремонту. Нові класні дороги - це не про асфальт. Нові класні дороги - це нова якість життя людей", - зазначив він.

Зокрема, президент зазначив, що "довгі роки в нашій країні існував так званий успішний стартап, завдяки якому деякі чиновники побудували собі не один маєток. Цей стартап називається ямковий ремонт".

"Він повинен піти в минуле. Ми говоримо про будівництво і капітальний ремонт доріг. У загальному обсязі робіт вони повинні становити не менше 80%", - сказав Зеленський.

Також він закликав посилити габаритно-ваговий контроль на автомобільних дорогах, забезпечити відповідальність підрядників за якість ремонту автодоріг.

"З наших доріг повинні зникнути перевантажені фури, які залишають після себе колії. В минулому році встановлені інноваційні вагові комплекси з технологією weigh in motion, тобто зважування в русі. Вони повинні бути поширені на всю територію країни, а порушники - відповідати за знищення наших доріг", - підкреслив глава держави.

Зеленський запропонував, щоб ці технології були застосовані на всіх нових дорогах, які будуть будуватися в цьому році. Крім того, він закликав місцеві влади активізувати роботу щодо затвердження переліку будівництва і ремонту доріг.

"На сьогодні, до нашої зустрічі, це зробили, на жаль, тільки 15 регіонів, ще 7 опрацьовуються зараз, а три області взагалі нам не надали цей перелік", - сказав він.

Крім того, глава держави підкреслив, що українські громадяни давно не вірять обіцянкам і красивим слайдам презентацій, тому треба переконувати їх справами.

"Давайте доводити все справами. Я хочу, щоб українці дійсно відчули і побачили результат. Дуже хочеться, щоб ми з вами могли подорожувати, подорожувати по нашій країні, щоб було приємно і безпечно. Це звучить парадоксально, але нам потрібно будувати для того, щоб зруйнувати. Зруйнувати міф, що Україна і хороші дороги - це несумісні речі. Тому давайте зруйнуємо цей міф", - сказав Зеленський

Як писало РБК-Украина, раніше радник прем'єра Юрій Голик повідомив, що ОДА отримають 7,5 млрд на будівництво і ремонт інфраструктури.