Дістається всім: зірка "Кварталу 95" розкрив істинний характер Зеленського (відео)

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимиру Зеленському складно нав'язати думку, з якою він не згоден

Володимир Зеленський - досить жорсткий керівник і людина, яка, в першу чергу, пред'являє підвищені вимоги до самого себе. Про характер Володимира Зеленського розповів друг його дитинства і один із засновників "Студії Квартал 95" Олександр Пікалов.

Пікалов в інтерв'ю Українській правді згадав про скандальний епізод, який ми всі могли спостерігати - коли Володимир Зеленський вигнав з наради секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

"Жорстка людина - в першу чергу до себе, а потім дістається всім. Ви ж бачили кілька інтерв'ю, коли він встав, пішов, Баканову подзвонив... Йому дуже подобається, коли все відбувається так, як він того забажає", - сказав він.

Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Актор і друг Володимира Зеленського підкреслив, що всі емоційні спалахи не були награними.

"Всі ці емоції - вони такі, як є", - підкреслив Пікалов.

Крім того, за словами гумориста, Зеленському дуже складно нав'язати чужу думку. Тим не менш, перехитрити або обдурити президента все ж можна.

"Я дуже багато років знаю Володимира Олександровича. Я навіть скажу - нав'язати думку йому практично неможливо. Перехитрити можуть, можуть обдурити. Але нав'язати - ні", - завершив він.

Пікалов розповів про справжній характер Володимира Зеленського (відео: YouTube/Українська правда)

До речі, Володимир Зеленський привітав українців з Днем знань, давши кілька важливих і веселих порад першокласникам.

Також ми писали, що син президента України 6-річний Кирило пішов у перший клас елітної Новопечерской школи, яка відкрилася в 2014 році на території ЖК "Новопечерські Липки" по вулиці Драгомирова.