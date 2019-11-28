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Зеленська показала різдвяний настрій (фото)

STYLERПерсони    28.11.2019 - 09:20
Зеленська показала різдвяний настрій (фото)
Олена Зеленська (фото: instagram com. olenazelenska_official)

Олена Зеленська поділилася з українцями святковим настроєм

Олена Зеленська поділилася з українцями святковим різдвяним настроєм. Вона опублікувала яскраві фотографії з Талліна, де зараз перебуває з візитом зі своїм чоловіком президентом Володимиром Зеленським. Знімки з'явилися в Instagram-stories першої леді.

"А тут вже дух Різдва", - підписала Олена одну з фотографій.

На знімках перша леді зображена в елегантному білому пальто на тлі старого міста в Талліні.. Дружина президента вибрала діловий, білосніжний образ, в якому вона чудово виглядає в європейському місті.

Зеленська показала різдвяний настрій (фото)Зеленська показала різдвяний настрій (фото)Зеленська показала різдвяний настрій (фото)Олена Зеленська в Талинне (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, що Олена Зеленська та Володимир Зеленський в Естонії пробули всього один день. В столиці держави, Талліні, перша леді України відвідала самий старий, але при цьому дуже сучасний пологовий будинок Естонії - Східно-Центрі центральної лікарні.

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