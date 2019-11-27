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Сама стриманість: Олена Зеленська вибрала плаття-корсет для церемонії зустрічі в Литві

Lite » Мода 27.11.2019 - 12:44
Сама стриманість: Олена Зеленська вибрала плаття-корсет для церемонії зустрічі в Литві
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Плаття, яке Олена вибрала для церемонії зустрічі, дуже стримане

Олена Зеленська та Володимир Зеленський в Естонії пробули всього один день. В столиці держави, Талліні, перша леді України відвідала самий старий, але при цьому дуже сучасний пологовий будинок Естонії - Східно-Таллінської центральної лікарні. Тут Зеленській співробітники медичного закладу провели екскурсію, а також поділилися своїм досвідом. Наприклад, Олену вразив догляд, який отримує породілля і її малюк. Також Олена зазначила, що окремою гордістю жіночої клініки Східно-Таллінської центральної лікарні є єдиний в країні банк грудного молока. 27 листопада Олена і Володимир Зеленские прибутку в Литву.

Для офіційної церемонії зустрічі Олена Зеленська вибрала досить оригінальне плаття чорного кольору. Плаття з пишною спідницею дуже стримане - довгі рукави, комір застібнутий на останній ґудзик. Окремої уваги заслуговує ще одна "родзинка" образу - вертикальні декоративні смуги, які візуально роблять талію першої леді стрункішою, а також створюють "ефект-корсета".

Сама стриманість: Олена Зеленська вибрала плаття-корсет для церемонії зустрічі в Литві

Свій діловий образ Зеленська доповнила чорними туфлями. Волосся завите в легкі недбалі локони. А макіяж зроблений з акцентом на очі. В очі кидається манікюр першої леді з червоним лаком.

Сама стриманість: Олена Зеленська вибрала плаття-корсет для церемонії зустрічі в Литві

Сама стриманість: Олена Зеленська вибрала плаття-корсет для церемонії зустрічі в Литві

Зазначимо, що у Вільнюсі Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Литви Гітанасом Науседою. Офіційна церемонія зустрічі відбулася біля Президентського палацу. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Прозвучали державні гімни України та Литви.

Після завершення зустрічі під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи відбудеться Дванадцяте засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки.Також будуть підписані двосторонні документи.

Нагадаємо, раніше перша леді України показала деталі "естонського образу".

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Новини України Володимир ЗеленськийЕлена Зеленская
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