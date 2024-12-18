Яркий костюм и особенная брошь. Зеленская показала новый лаконичный аутфит (фото)

Елена Зеленская, которая недавно встретилась с Папой Римским , провела рабочую встречу, во время которой показала стильный образ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram первой леди пишет об этом детальнее.

Новый образ Елены Зеленской

На онлайн-мероприятии жена президента появилась в пиджаке яркого синего цвета, который подчеркнула белой блузой. А также она добавила заметную деталь на лацкане пиджака - брошь в виде карты Украины. Завершили аутфит объемные серьги серебристого цвета, уложенные волосы и небольшое количество макияжа.

Новый образ Елены Зеленской (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В публикации госпожа Елена озвучила детали встречи, написав о том, что они уже в третий раз собрались с коллегами - участниками Глобальной платформы Саммита первых леди и джентльменов.

"Помню, как в начале существования нашего Саммита первых леди и джентльменов, 4 года назад, мы размышляли: на что способна наша мягкая сила? Теперь точно знаем, что вместе можем менять много жизней в наших странах к лучшему. Как отмечается в нынешнем исследовании Global Soft Power Index от Brand Finance, мы влияем на треть факторов мягкой силы наших стран", - поделилась Зеленская.

"Наш четвертый Саммит, проведенный 12 сентября 2024 года в Киеве, мы посвятили теме "Защита детей: гарантии безопасного будущего" и представили к нему международное исследование, проведенное в 15 странах мира", - добавила она.

Фото со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Фото со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди рассказала, что практическим результатом Саммита стала дорожная карта по защите детей, разработанная украинскими специалистами. И ее они представили миру на специальном мероприятии Глобальной платформы Саммита первых леди и джентльменов во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, в течение года были презентованы исследования Саммита в четырех странах мира - на совместной украинско-немецкой Конференции по ментальному здоровью, на украинско-британском круглом столе, в Калифорнийской администрации ветеранов, на Конференции по ментальному здоровью в Сербии.

Фото со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Фото со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Также в Лондоне они приняли участие в Глобальном саммите мягкой силы Global Soft Power Index, на котором состоялась презентация исследования "Влияние первых леди и джентльменов на мягкую силу", а в ноябре вместе с первыми леди посетили Ватикан и мессу в римской базилике Санта-Мария в Трастевере по случаю 1000 дней войны.

Напоследок жена Владимира Зеленского поблагодарила коллег Дорис Шмидауэр, первую леди Австрии, Лукресию Эугению Пейнадо Виллануэва, первую леди Гватемалы, Сирье Карис, первую леди Эстонии, Эльке Бюденбендер, первую леди Германии, Тамару Вучич, первую леди Сербии, доктора Алеша Мусара, мужа Президента Словении за всеобъемлющую поддержку и заинтересованность.

Фото со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Фото со встречи (фото: instagram.com/olenazelenska_official)