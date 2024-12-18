Яскравий костюм та особлива брошка. Зеленська показала новий лаконічний аутфіт (фото)

Олена Зеленська, яка нещодавно зустрілася з Папою Римським , провела робочу зустріч, під час якої показала стильний образ.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram першої леді пише про це детальніше.

Новий образ Олени Зеленської

На онлайн-заході дружина президента з'явилася у піджаку яскравого синього кольору, який підкреслила білою блузою. А також вона додала помітну деталь на лацкані піджака - брошку у вигляді карти України. Завершили аутфіт об'ємні сережки сріблястого кольору, укладене волосся та невелика кількість макіяжу.

Новий образ Олени Зеленської (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

У публікації пані Олена озвучила деталі зустрічі, написавши про те, що вони вже втретє зібралися з колегами - учасниками Глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів.

"Пам’ятаю, як на початку існування нашого Саміту перших леді та джентльменів, 4 роки тому, ми розмірковували: на що здатна наша м’яка сила? Тепер точно знаємо, що разом можемо змінювати багато життів у наших країнах на краще. Як зазначається в цьогорічному дослідженні Global Soft Power Index від Brand Finance, ми впливаємо на третину чинників м’якої сили наших країн", - поділилася Зеленська.

"Наш четвертий Саміт, проведений 12 вересня 2024 року в Києві, ми присвятили темі "Захист дітей: гарантії безпечного майбутнього" й презентували до нього міжнародне дослідження, проведене в 15 країнах світу", - додала вона.

Фото з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Фото з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді розповіла, що практичним результатом Саміту стала дорожня карта із захисту дітей, розроблена українськими фахівцями. І її вони представили світу на спеціальному заході Глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів під час 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Крім того, протягом року були презентовані дослідження Саміту в чотирьох країнах світу – на спільній українсько-німецькій Конференції з ментального здоров’я, на українсько-британському круглому столі, у Каліфорнійській адміністрації ветеранів, на Конференції з ментального здоров’я в Сербії.

Фото з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Фото з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Також в Лондоні вони взяли участь у Глобальному саміті м’якої сили Global Soft Power Index, на якому відбулася презентація дослідження "Вплив перших леді та джентльменів на м’яку силу", а в листопаді разом із першими леді відвідали Ватикан і месу в римській базиліці Санта-Марія у Трастевере з нагоди 1000 днів війни.

Наостанок дружина Володимира Зеленського подякувала колгам Доріс Шмідауер, першій леді Австрії, Лукресії Еугенії Пейнадо Віллануева, першій леді Гватемали, Сір’є Каріс, перші леді Естонії, Ельке Бюденбендер, першій леді Німеччини, Тамарі Вучич, першій леді Сербії, доктору Алешу Мусару, чоловіку Президентки Словенії за всеохопну підтримку та зацікавленість.

Фото з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Фото з зустрічі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)