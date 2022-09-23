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Зеленская поразила всех на звездной церемонии в Нью-Йорке: смотрите фото

Новина українською →
США, Пятница 23 сентября 2022 18:25
Зеленская поразила всех на звездной церемонии в Нью-Йорке: смотрите фото Елена Зеленская открыла свой фонд (фото: president.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Первая леди Украины Елена Зеленская открыла в Нью-Йорке фонд для сбора средств восстановления медицинских учреждений и учебных заведений.

Как прошла церемония открытия и кого из звезд на нее пригласили - смотрите в Styler.

Как прошла церемония в Нью-Йорке?

Все действие происходило в Metropolitan Opera, главному театре в Штатах с середины 20 века.

Кстати, на сцене театра неоднократно выступали украинские артисты.

Зеленская поразила всех на звездной церемонии в Нью-Йорке: смотрите фото

Так выглядит Metropolitan Opera внутри (фото: president.gov.ua)

На церемонии открытия присутствовала и сама Елена Зеленская.

Для светского мероприятия первая леди выбрала сдержанный черный костюм с длинными рукавами от украинского дизайнера Лилии Литковской, а изысканности ее образу придала золотая брошь.

Зеленская поразила всех на звездной церемонии в Нью-Йорке: смотрите фотоЗеленская поразила всех на звездной церемонии в Нью-Йорке: смотрите фото

Елена Зеленская на открытии собственного фонда (фото: president.gov.ua)

Среди приглашенных гостей на церемонии были Хиллари Клинтон, американский телеведущий и актер Джимми Феллон, актер Мэтт Дэймон, актриса Брук Шилдс и другие.

Зеленская поразила всех на звездной церемонии в Нью-Йорке: смотрите фотоЗеленская поразила всех на звездной церемонии в Нью-Йорке: смотрите фотоЗеленская поразила всех на звездной церемонии в Нью-Йорке: смотрите фото

На благотворительный вечер были приглашены многие звездные гости (фото: president.gov.ua)

На благотворительном вечере не обошлось без выступлений украинских звезд, а именно: группы Один в каное, певиц Тины Кароль и Юлии Саниной. Ведущим мероприятия стал Андрей Бедняков.

Что такое Фонд Елены Зеленской?

Это благотворительная организация, которая привлекает иностранный капитал для предоставления медицинской помощи пострадавшим в войне и гуманитарной помощи детским домам семейного типа, а также восстановлению медицинских учреждений и учебных заведений.

"Война продолжается, но жизнь тоже. Она прокладывает себе дорогу, чтобы восстановиться даже в условиях войны. Задача Фонда - помочь жизни победить. А для этого нужны больницы, школы, образование", - сказала Зеленска на сцене знаменитого театра.

К слову, больше информации о фонде можно найти на его сайте.

Ранее Vogue показал "портрет храбрости" Елены и Владимира Зеленских.

Также читайте ответ первой леди на антиукраинские высказывания основателя группы Pink Floyd.

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Елена Зеленская благотоврительность
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