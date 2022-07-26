Витонченість і мужність: Vogue зобразили портрет хоробрості Зеленської (фото)

Олена Зеленська під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, займається передовою дипломатією, гуманітарними громадськими питаннями та проблемами, пише свій сценарій для перших леді воєнного часу.

Сама Зеленська зізнається, що завжди воліла залишатися "за кадром", в той час, як її чоловік президент світився в центрі уваги всього світу.

"Мені подобається бути за лаштунками - мені це підходить. Рух у центрі уваги був досить важким для мене", - каже Олена, додаючи, що бути першою леді - не та роль, яку коли-небудь хотіла зіграти.

Олена Зеленська та президент Володимир Зеленський у Києві (фото: vogue.com)

Але відтоді, як 24 лютого РФ почала велику війну проти України, Зеленська раптово "опинилася в центрі трагедії".

Коли десятки тисяч українок були на передовій, в тому числі в зонах бойових діях, роль Олени Зеленської більше звелася до міжнародної дипломатії. Нещодавно вона побувала у Вашингтоні, де в ході візиту зустрілася з президентом США Джо Байденом, першою леді Джилл Байден і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

У Штатах Олена звернулася до Конгресу, зазначивши, що виступає як мати і дочка, а не тільки як перша леді. Зеленська показала фотографії українських дітей, які були вбиті російськими ракетами, в тому числі чотирирічної дитини з синдромом Дауна у Вінниці.

"Я прошу те, про що ніколи не хотіла б просити: я прошу зброю. Зброя, яка буде використовуватися не для ведення війни на чужій землі, а для захисту свого дому і права прокинутися живим в цьому домі", - сказала тоді Зеленська.

Олена Зеленська в резиденції президента в Києві (фото: vogue.com)

На початку червня в одному зі своїх перших публічних виступів після вторгнення Зеленська віддала шану приблизно 200 українським дітям, загиблим на війні, виголосивши промову в центрі Києва біля Софійського собору.

Також Олена разом з батьками розвісили на деревах дзвіночки, по одному на кожну дитину.

"Дзвіночки уособлювали голоси невинних дітей, щоб вони дзвонили вічно і були чутні вічно. Я була в сльозах весь час, поки була там", - розповідає Зеленська.

Перша леді також розпочала ініціативу з надання допомоги травмованим українцям, очолює зусилля з навчання фахівців у галузі психічного здоров'я та навчання осіб, які надають першу допомогу, включаючи вчителів, фармацевтів, соціальних працівників і поліцейських, діяти в якості консультантів.

Олена Зеленська в аеропорту "Антонов" у Гостомелі під Києвом з групою військових ЗСУ (фото: vogue.com)

У публікації йдеться, що у двох бесідах з журналістами Vogue в Києві Зеленська "була прямолінійною, гідною, елегантною, тонким популяризатором українських дизайнерів".

На першій леді була шовкова блузка кольору екрю з чорним оксамитовим бантом, зав'язаним навколо шиї, і чорна спідниця, а її попелясто-русяве волосся були зібрані у вільний пучок. Наступного дня це були широкі джинси, масивні білі кросівки з жовтими та синіми елементами, волосся розпущене, а образ доповнювала Пухова сорочка з "іржавим відтінком, що і згорілі російські танки".

Говорячи про звірства загарбників, Зеленська зазначає, що "перші тижні після початку війни ми були просто в шоці. Після Бучі ми зрозуміли, що це війна, спрямована на те, щоб усіх нас знищити. Війна на знищення".

Володимир і Олена Зеленські. На першій леді - одяг українських дизайнерів Bettter, Six, Hvoya, the Coat, Kachorovska і Poustovit.(фото: vogue.com)

У щоденному розкладі Олени Зеленської не було вільного моменту, коли "я могла б просто сісти і почати думати про погані речі".

Вона допомагала своєму синові з онлайн-школою, що було непросто, оскільки вони не могли бути онлайн в режимі реального часу. Сім'я грала в настільні ігри та читала. Перша леді перечитала "1984" Джорджа Оруелла.

"Це жахливий збіг. Це картина того, що відбувається в Росії в ці дні", - ділиться Зеленська враженнями.

Олена Зеленська прикрасила сторінки журналу Vogue (фото: vogue.com)