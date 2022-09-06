Олена Зеленська відповіла на антиукраїнські випади засновника Pink Floyd
Олена Зеленська відреагувала на відкрите лист засновника групи Pink Floyd Роджера Вотерса з кремлівськими наративами і закликом до українців перестати захищати свою країну від російських окупантів. Дружина президента нагадала 78-річному музиканту, хто веде жорстоку війну і знищує громадян України.
Перша леді 6 вересня опублікувала пост-відповідь у своєму Twitter.
Як наголошує Зеленська, якщо українці припинять оборонятися від загарбників з їх атаками, масивними обстрілами та ракетними ударами - жителям нашої країни безпосередньо загрожує знищення.
"Це Росія напала на Україну, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби - завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни - війна закінчиться", - йдеться в публікації.
Дружина глави Української держави у відповідь на дивні висловлювання Вотерса, який безпосередньо повторює тези російської антиукраїнської пропаганди, закликала музиканта просити про закінчення війни у президента країни-агресора.
"Роджер Вотерс, вам варто просити миру в президента іншої країни", - звернулася Зеленська до артиста.
Олена Зеленська в аеропорту "Антонов" у Гостомелі, зруйнованому російськими окупантами (фото: vogue.com)
Звернемо увагу, що дивуватися сьогоднішнім заявам колишнього учасника Pink Floyd навряд чи варто. Річ у тім, що Вотерс відверто підтримував захоплення Росією українських територій і окупацію Криму, віщав про те, що Україна нібито "спровокувала" Кремль почати в 2014 році військову агресію проти нашої країни, а Революція Гідності нібито була "спланована" Штатами.
Роджер Вотерс став фанатом "русского мира" (фото: facebook.com/rogerwaters)
Додамо також, що культова британська рок-група Pink Floyd у квітні об'єдналися без Вотерса і записали пісню про Україну з Андрієм Хливнюком з "Бумбокс", запустивши благодійну акцію на підтримку українців.