Олена Зеленська відповіла на антиукраїнські випади засновника Pink Floyd

Олена Зеленська відреагувала на відкрите лист засновника групи Pink Floyd Роджера Вотерса з кремлівськими наративами і закликом до українців перестати захищати свою країну від російських окупантів. Дружина президента нагадала 78-річному музиканту, хто веде жорстоку війну і знищує громадян України.

Як наголошує Зеленська, якщо українці припинять оборонятися від загарбників з їх атаками, масивними обстрілами та ракетними ударами - жителям нашої країни безпосередньо загрожує знищення.

"Це Росія напала на Україну, знищує міста та вбиває людей. Українці захищають свою країну та майбутнє своїх дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби - завтра нас не буде. Якщо РФ відмовиться від війни - війна закінчиться", - йдеться в публікації.

Дружина глави Української держави у відповідь на дивні висловлювання Вотерса, який безпосередньо повторює тези російської антиукраїнської пропаганди, закликала музиканта просити про закінчення війни у президента країни-агресора.

"Роджер Вотерс, вам варто просити миру в президента іншої країни", - звернулася Зеленська до артиста.

Олена Зеленська в аеропорту "Антонов" у Гостомелі, зруйнованому російськими окупантами (фото: vogue.com)

Звернемо увагу, що дивуватися сьогоднішнім заявам колишнього учасника Pink Floyd навряд чи варто. Річ у тім, що Вотерс відверто підтримував захоплення Росією українських територій і окупацію Криму, віщав про те, що Україна нібито "спровокувала" Кремль почати в 2014 році військову агресію проти нашої країни, а Революція Гідності нібито була "спланована" Штатами.

Роджер Вотерс став фанатом "русского мира" (фото: facebook.com/rogerwaters)