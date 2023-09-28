Какой наряд выбрала Кейт Миддлтон для встречи в детском центре (фото)

Принцесса Уэльская по своему статусу должна появляться на публике только в изысканных нарядах, которые впоследствии разберет вся сеть и поклонники королевской семьи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как была одета Кейт Миддлтон во время своего последнего выхода в свет.

Новый образ Кейт Миддлтон

Принцесса уэльская посетила детский центр, где проживают дети с особыми потребностями. Не секрет, что принц Уильям и Кейт активно поддерживают этих детишек и часто наведываются туда.

Для последнего визита Кейт решила выбрать довольно сдержанный, но очень элегантный и яркий образ. Принцесса надела классические черные джинсы, бежевую кофту и ярко-красный твидовый пиджак.

Кейт Миддлтон в новом наряде (фото: Getty images)

Образ Миддлтон выглядит очень современно и стильно, в целом, как и всегда. Также Кейт выбрала черные туфли на низком ходу, которые дополнили простоту образа.

Принцесса не забыла и о такой детали, как аксессуары, которые делают каждый образ более дополненным, особенным и придающим шарма. На этот раз она выбрала маленькие серьги, почти незаметные, на первый взгляд.

А вот прическа Миддлтон тоже была очень сдержанной, но непростой. Женщина решила объемно заколоть волосы в пучок и уложила челку по разным сторонам. Такая укладка позволила женщине выглядеть просто, стильно и лаконично.

Целостный образ Кейт хоть и выглядит просто, однако заставляет привлекать к себе внимание и восхищаться ее вкусом и чувством стиля.

Этого у нее не отнять, поскольку она уже годами очаровывает публику своими замечательными нарядами.

Кстати организация, которую посетила уэльская принцесса занимается поддержкой детей с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями.

Принцесса посетила центр в рамках своей программы по развитию раннего детства ShapingUs, которую она развивает вместе со своим мужем уэльским принцем.

Кейт Миддлтон играет с детьми (фото:Getty images)