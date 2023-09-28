Какой наряд выбрала Кейт Миддлтон для встречи в детском центре (фото)
Принцесса Уэльская по своему статусу должна появляться на публике только в изысканных нарядах, которые впоследствии разберет вся сеть и поклонники королевской семьи.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как была одета Кейт Миддлтон во время своего последнего выхода в свет.
При подготовке материала были использованы источники: Daily Mail.
Новый образ Кейт Миддлтон
Принцесса уэльская посетила детский центр, где проживают дети с особыми потребностями. Не секрет, что принц Уильям и Кейт активно поддерживают этих детишек и часто наведываются туда.
Для последнего визита Кейт решила выбрать довольно сдержанный, но очень элегантный и яркий образ. Принцесса надела классические черные джинсы, бежевую кофту и ярко-красный твидовый пиджак.
Кейт Миддлтон в новом наряде (фото: Getty images)
Образ Миддлтон выглядит очень современно и стильно, в целом, как и всегда. Также Кейт выбрала черные туфли на низком ходу, которые дополнили простоту образа.
Принцесса не забыла и о такой детали, как аксессуары, которые делают каждый образ более дополненным, особенным и придающим шарма. На этот раз она выбрала маленькие серьги, почти незаметные, на первый взгляд.
А вот прическа Миддлтон тоже была очень сдержанной, но непростой. Женщина решила объемно заколоть волосы в пучок и уложила челку по разным сторонам. Такая укладка позволила женщине выглядеть просто, стильно и лаконично.
Целостный образ Кейт хоть и выглядит просто, однако заставляет привлекать к себе внимание и восхищаться ее вкусом и чувством стиля.
Этого у нее не отнять, поскольку она уже годами очаровывает публику своими замечательными нарядами.
Кстати организация, которую посетила уэльская принцесса занимается поддержкой детей с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями.
Принцесса посетила центр в рамках своей программы по развитию раннего детства ShapingUs, которую она развивает вместе со своим мужем уэльским принцем.
Кейт Миддлтон играет с детьми (фото:Getty images)
Ранее мы писали о том, как Кейт Миддлтон претворила в жизнь забытый и элегантный образ принцессы Дианы.
А также какКейт Миддлтон и принц Уильям показалиле м семейное фото.