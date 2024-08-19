"Он меня никогда не подводит": Зеленская рассказала, как изменился ее брак с мужем в период войны

Елена Зеленская, которая недавно делилась растрогала историей об украинской спортсменке , на этот раз прокомментировала тему отношений с мужем. Так, она призналась, что в период полномасштабной войны они стали еще ближе друг для друга.

Зеленская высказалась о браке с президентом

По словам госпожи Елены, после начала великой российско-украинской войны им с мужем удалось поддержать друг друга так, как они на это надеялись. И такие моменты, как она подчеркнула, очень сближают.

"Думаю, что мы ближе. И мы действительно уже связаны. Так случилось, что мы смогли поддержать друг друга так, как мы надеялись друг на друга. И я его, мне кажется, не подвела. И он меня никогда не подводит. И это сближает людей", - сказала Зеленская.

Елена и Владимир Зеленские на выставке Аллы Горской "Боривітер" (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди поделилась, что встречи с Владимиром не так часты, как хотелось бы, однако, когда они наконец-то случаются, то для них это настоящая радость и они "не успевают друг другу надоесть".

"И это тоже, мне кажется, укрепляет семью. Посмотрим, что будет дальше, потому что сейчас мы живем все же в изменившемся состоянии. Это не нормальная жизнь для ни одного человека в мире - жить в стране в войне", - сказала госпожа Елена.

"Это постоянное психологическое напряжение. Я надеюсь, что когда это психологическое напряжение спадет с нашей победой, что мы сможем остаться в здравом уме, и все будет нормально. Но сейчас мне кажется, что мы близки эмоционально как никогда. Мы очень хорошо понимаем друг друга", - добавила она.

Кроме того, по мнению Зеленской, одной лишь любви недостаточно, для здоровых отношений обязательно нужно уважение.

"Любви я уверена, недостаточно. И я счастлива, что могу его уважать. Потому что мне было бы очень трудно оставаться с ним рядом даже при условии большой любви, если бы я не верила в его честность, в его порядочность и не гордилась так, как я делаю это сейчас", - также призналась она.

Пара в браке уже более 20 лет (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напомним, Владимир и Елена Зеленские пошли под венец в 2003 году. Влюбленные познакомились еще в школьные времена. У них родилось двое детей: в 2004 - дочь Александра, в 2013 - сын Кирилл.

До президентства Зеленский оставался руководителем студии "Квартал 95", а его избранница была сценаристом этого проекта.

В прошлых своих интервью Зеленская рассказывала о том, что на фоне полномасштабного вторжения они с мужем не могут жить вместе, поэтому она с детьми живет отдельно от Владимира.