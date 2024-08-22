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Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами (фото)

Четверг 22 августа 2024 09:34
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Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами (фото) Елена Зеленская (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Любовь Блажко

Елена Зеленская, которая в июле встретилась с первыми леди и джентльменами в США, на этот раз присоединилась к другому официальному мероприятию. Она появилась на ежегодной Конференции послов, и выбрала для этого изысканный образ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram первой леди рассказывает об этом подробнее.

Новый образ Зеленской и детали встречи

Так, в публикации супруга президента поделилась, что три года назад была создана Ассоциация супругов украинских дипломатов, которая показала свою эффективность в период полномасштабной войны. На мероприятии, по словам госпожи Елены, они обсудили вопросы потенциальных совместных направлений взаимодействия и работу на единственную цель - победу и восстановление нашей страны.

Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами (фото)Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами (фото)Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами (фото)Фото с Конференции (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Осенью наша реформа школьного питания выходит на мировой уровень - будем рассказывать о ее успехе во время обороны страны на региональном саммите международной Коалиции школьного питания. Найдем новых партнеров, чтобы построить больше кухонь и столовых и чтобы новое меню стало бесплатным для всех детей", - поделилась Зеленская.

"Во время Олимпиады все обратили внимание на безбарьерность кварталов Парижа. Но наш вызов снова больше: должны создать безбарьерность - в пространстве и возможностях - для целой страны. В то время когда Россия присвоила столько нашей культуры, мы должны возвращать ее себе. Потому как больше будет украинских книжных полочек в библиотеках разных стран, тем больше откроется украинских и крымскотатарских студий, тем больше правды узнают о нас в мире", - также отметила она.

Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами (фото)Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами (фото)Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами (фото)Кадры с официальной встречи (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Напоследок первая леди добавила, что поблагодарила представителей Ассоциации за помощь в деятельности фонда Елены Зеленской. Она написала, что совместными усилиями с партнерами со всего мира в этом году им удалось:

  • передать Украине 52 автомобиля скорой помощи вместо тех, которые уничтожила Россия;
  • отправить 1500 детей из больших приемных семей в лагерь "Артек-Буковель";
  • заняться вопросом восстановления и оснащения опорной больницы в Изюме Харьковской области;
  • 180 маленьких украинцев с опытом войны побывали в психологическом кемпе "Голоса детей";
  • Возвести 14 домов для больших приемных семей (проект "Адреса дитинства");
  • 60 тысяч гаджетов для дистанционного образования собрали для учащихся и учителей;
  • профинансировать создание при больницах в шести городах "Шкіл супергероїв" - классов для детей на длительном лечении.

Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами (фото)Зеленская на официальном мероприятии поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными серьгами (фото)Новый образ Зеленской (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для официального мероприятия Зеленская выбрала изысканный костюм пастельно-мятного оттенка, отличавшегося стильным фасоном. Наряд состоял из удлиненного пиджака и широких брюк, которые остаются актуальными в этом сезоне.

Деловой аутфит госпожа Елена подчеркнула туфлями-лодочками бежевого цвета, объемно уложенными волосами, массивными золотыми серьгами, а также небольшим количеством макияжа.

Также Зеленская показала изысканный образ во время видеоразговора с первой леди Гватемалы.

А еще вспомните, в каком наряде первая леди встретила герцогиню Эдинбургскую в Киеве.

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Елена Зеленская
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