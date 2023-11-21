Зеленская в лаконичном костюме рассказала о важности роста детей в полноценной семье

Елена довольно часто принимает первоочередное участие на встречах, касающихся детей, их развитии и отношения к ним. В этот раз первая леди выступила на мероприятии "Детство 365: право быть собой".

О том, какое важное мнение высказала супруга президента и в каком образе она присутствовала там, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram -канал Зеленской.

Елена Зеленская рассказала о важности роста детей в семье

Первая леди всегда занималась проблемами украинских детей, именно поэтому ее инициативы в основном касаются судьбы детишек. И на самом деле это прекрасно, ведь от них зависит будущее нашей страны. А на это оказывает непосредственное влияние развитие.

Елена посетила мероприятие "Детство 365: право быть собой" от ЮНИСЕФ, где выступила с важным месседжем и представила проект "Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении".

По словам женщины, каждый ребенок в Украине растет в безопасной и заботливой семье, имеет возможности для полноценного и гармоничного развития - это главное видение Координационного центра, которое она лично поддерживает.

"Обязанность государства - создавать такие условия, чтобы каждый ребенок мог это право реализовать благодаря своевременной поддержке семей и развитию семейных форм воспитания", - говорит первая леди.

Также супруга президента отметила, что каждый ребенок должен расти в семье, ведь на самом деле много семей, которые хотели бы стать опекунами или усыновить детей и это должно быть доступно ради их счастья.

Зеленская рассказала о важности семьи для детей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Какой наряд выбрала Зеленская для этой встречи

Елена выбрала сдержанный брючный костюм цвета кофе, который дополнила белой классической рубашкой под горло и кожаными туфлями лодочками коричневого цвета. Они на тон темнее костюма, что дает образу возможность выглядеть интересно.

Конечно, без скрытых месседжей в виде украшений не обошлось. Первая леди надела серьги, напоминающие силуэты заплетенных колосков.

Зеленская рассказала о важности семьи для детей (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)