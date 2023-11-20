Елена Зеленская продемонстрировала элегантный и сдержанный образ (фото)

Зеленская умеет точно выбрать наряд, конечно, в этом ей помогают стилисты и дизайнеры, то есть, ее команда. Поэтому образы леди всегда имеют определенный подтекст.

О том, какой наряд выбрала первая леди для своей крайней деловой встречи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Елены.

Елена Зеленская поразила новым элегантным образом

Жена президента появилась на крайней встрече с журналистами в костюме цвета кемел, очень похожим на тот костюм, в котором она была вместе с мужем в Америке, но все же другой.

Дело в том, что некоторые вещи в гардеробе первой леди могут быть очень схожими, ведь ее стиль не меняется. Он классический, сдержанный, элегантный и более деловой.

На встрече с представителями африканских СМИ Зеленская выглядит очень сдержанно, ведь ее образ состоит из брючного костюма коричневого цвета - это костюм-тройка, ведь в него входят не только брюки и пиджак, но и кофточка под низ.

А вот дополнением к этому луку стали любимые туфли лодочки Елены, на этот раз тоже коричневого цвета и, конечно, украшения.

Елена Зеленская в лаконичном наряде (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Символизм коричневого цвета

В общем, коричневый цвет вызывает теплые чувства и ощущения безопасности. Он символизирует спокойствие, уверенность, отлично подходит для деловых встреч. Коричневый цвет выбирают те, кто твердо и уверенно встал на ноги.

Люди, любящие коричневый цвет, обладают такими качествами: они уверены в себе и своих силах, ответственны, на любую ситуацию имеют свое мнение и не боятся выражать его, на этих людей всегда можно положиться, они терпеливы, у них обычно спокойный характер .

Любители коричневого цвета высоко ценят тишину и комфорт. Они хорошо обдумывают поступки и взвешивают все свои решения. Такие люди очень аккуратно относятся к своим вещам, больше предпочитают чистоту и порядок во всех областях жизни.

Елена Зеленская в лаконичном наряде (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)