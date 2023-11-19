В обычном пуховике и сапогах: Елена Зеленская поразила простотой нового образа (фото)

Первая леди Украины по-настоящему умеет удивлять, в частности, своими интересными и стильными нарядами. Но иногда Елене удается очаровать и простотой луков.

О том, в каком образе Зеленская поразила простотой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Facebook -страницу супруги президента.

Елена Зеленская удивила простым образом

На самом деле первая леди не всегда должна выглядеть изысканно и элегантно, простая одежда также имеет место быть в ее гардеробе и, конечно, в простых образах она может выходить на публику. И к счастью, все отлично это понимают и лишний раз не требуют от Елены чрезмерной изысканности.

На днях Зеленская появилась на деловой встрече в синем длинном пуховике, который имеет немного асимметричную форму, в темно-синих джинсах, выглядывающих из-под верхней одежды, а также заметно, как выглядывает горловина черной водолазки.

Свой образ женщина дополнила невысокими модными белыми сапогами с меховой окантовкой. Они также выглядят довольно просто и не привлекают много внимания.

Так что образ первой леди получился действительно очень повседневным и простым, без каблуков, костюмов и изысканности. И это уже не в первый раз, когда любимая женщина президента появляется на публике в очень простых и спокойных вещах.

Зеленская удивила простым образом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

С кем встретилась Зеленская в простом наряде

Дело в том, что Елена приехала на встречу с многодетной семьей Ирины и Ивана Уманских, у которых семь детей и вместе с ними вынужденно эвакуировались из пострадавшей от агрессора Каховки.

Они участвуют в инициативе от фонда Зеленской "Адреса дитинства", в рамках которой, для семьи строится новый и большой дом, где каждому хватит места.

"Ирина и Иван Уманские, а также их семеро детей: Андрей, Петр, Алиса, София, Богдан, Иванна и Вероника - впервые увидели свое будущее новое жилище. Было невероятно приятно наблюдать за тем, как семья планировала жизнь на новом месте: где будет детская площадка, кто в какой комнате будет жить, где вместе будут обедать и ужинать", - поделилась эмоциями Елена.

Зеленская удивила простым образом (фото: facebook.com/olenazelenska.official)