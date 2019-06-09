Нова Венеція: під Миколаєвом село повністю пішло під воду

Потоп в Миколаївській області (mk.dsns.gov.ua)

Моторошними погодними умовами в регіоні знищило майже весь урожай

У Миколаївській області ціле село пішло під воду в результаті сильних злив. Також в декількох сусідніх селах сильний поривчастий вітер повалив дерева. Вода в деяких домогосподарствах сягала вікон. Про це повідомили в ДСНС Миколаївської області.

Стихія розгулялася в двох районах Миколаївської області. В селі Баловне вода в будинках піднялася до рівня підвіконня, а в селі Трихати на житловий будинок впало дерево.

На місце події були викликані рятувальні служби. Вони з допомогою мотопомпи протягом п'яти годин відкачували воду з будинків.

Стихія майже "втопила" ціле село в Миколаївській області (mk.dsns.gov.ua)

В селі Степківка Первомайського району пройшов сильний град. Жахливе явище тривало близько 40 хвилин і в результаті урожай 2019 року опинився під загрозою. Деякі градини були завбільшки з голубине яйце, і вони добряче побили як фруктові дерева, так і поля фермерів.

"Сорок хвилин "Армагеддону". Сьогодні. 8.06.2019 р. с. Степківка, Миколаївська обл., Первомайський р-н. Все, що залишилося від городу, ягідника, розарію, квітів і надії на врожай", - написала на своїй сторінці Валентина Туз і показала на фото, що наробила стихія.

Град знищив урожай в Миколаївській області (facebook.com/Валентина Туз)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одеській області пройшов дивний град у формі коралів і зірочок.

А також розповідали про те, що ураган розніс на друзки село під Херсоном.