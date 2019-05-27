ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Отрута для Азовського моря: акваторія знаходиться на межі екологічної катастрофи

STYLERЖиття    27.05.2019 - 18:03
Отрута для Азовського моря: акваторія знаходиться на межі екологічної катастрофи
На дно Азовського моря хочуть укласти використані шини (Колаж РБК-Україна)

Активісти б'ють на сполох через автомобільні покришки

Мешканці Бердянська б'ють на сполох через те, що на узбережжі з'явилися використані автомобільні шини. За словами Германа Визулиса, їх приготували до скидання в море, щоб створити штучний риф. Про це він написав у співтоваристві Brd24 Бердянськ у Facebook.

Він опублікував фотографії підготовлених автомобіль шин і розповів, що знайшов їх на пляжі на стику вулиць Приморська та Покровська. За словами автора поста, старі автомобільні шини дуже токсичні і в усьому світі давно вже відмовилися від подібної практики.

"Ось це приготували до скидання в море (типу штучного рифу) на пляжі, на стику вулиць Приморська та Покровська, за провулком Маяковий. Скрізь від такого відмовилися, колосальна загроза екології моря. У світі зрозуміли і перевірили, що це величезна помилка. Штучні рифи вже давно з цього не роблять, приблизно 30 років. Це ганьба", - написав Визулис і додав, що такі рифи можуть призвести до екологічної катастрофи в акваторії Азовського моря.

 

Автомобільні покришки можуть принести шкоду акваторії Азовського моря (facebook.com/brd24)

Отрута для Азовського моря: акваторія знаходиться на межі екологічної катастрофи

Скріншот поста (facebook.com/brd24)

В коментарях до посту користувачі підтримали автора і підтвердили, що використані покришки – дуже токсичний матеріал.

  • Зверніть увагу. На покришках нічого не виросло за 40 років. Люди, які використовують покришки для клумб, знають, що рослини ростуть погано! Це дуже токсичний матеріал.
  • У них з задоволенням оселяться бички.
  • Як на мене, краще вже робити обв'язки з каменів у сітках.
  • Коли ж закінчиться знущання над нашим морем?
  • Це отрута для моря!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учені б'ють на сполох через те, що концентрація забруднення в атмосфері істотно зросла.

А також розповідали про те, що грязьовий вулкан може зруйнувати Керченський міст в одну мить.

Екологічна катастрофа: у мережі оприлюднили шокуючі знімки Криму Азовське море показали з космосу: неймовірне фото
Новини України Азовское мореэкологическая катастрофа
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся