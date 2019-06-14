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Сказ розростається: під Одесою виявили ще двох хворих тварин

STYLERЖиття    14.06.2019 - 16:21
Сказ розростається: під Одесою виявили ще двох хворих тварин
Сказ в Затоці (Колаж РБК-Україна)

Карантин було вирішено розширити і на територію не можна ввозити тварин

В курортному регіоні під Одесою були виявлені ще дві тварини, які заражені сказом. Одна з них кинулася на людину. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

Після того, як у курортному містечку Затока Одеської області ввели карантин через сказ, відбулося ще два випадки, але вже в Білгород-Дністровському. В лікарню звернулися двоє людей з укусами і подряпинами від кішки. Після проведення лабораторного аналізу з'явилося підтвердження, що тварина заражена сказом. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Спеціальна комісія вирішила розширити зону карантину і на Білгород-Дністровський. Карантин вводиться на 60 днів. З території категорично заборонено вивозити тварин, заборонений промисловий відстріл, скасовуються всі виставки котів і собак. Також в курортну зону заборонено ввозити тварин.

"Сказ – дуже небезпечне вірусне захворювання всіх теплокровних тварин і людей. Характеризується гострим перебігом, ураженням нервової системи і закінчується летально. Основним джерелом інфекції є хворі на сказ дикі тварини, головним чином лисиці", - зазначив начальник районного управління Держспоживслужби Петро Сьомкін.

До речі, раніше, на початку травня, був зафіксований випадок сказу у домашнього кота в селі Шабо Білгород-Дністровського району. Місцеві власті встановили карантин на два місяці і провели вакцинацію тварин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у курортній Затоці ввели карантин через сказ тварин.

А також ми писали про те, що у Чорному морі заборонили купатися і ловити рибу.

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