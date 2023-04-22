Настоящие полтавские галушки с курицей: звездный шеф-повар раскрыл секреты блюда (видео)
Галушки являются одним из украинских национальных блюд. Есть множество вариантов их приготовления, но особенно славятся полтавские.
Рецептом таких галушек поделился звездный шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.
Рецепт полтавских галушек с курицей
"Когда-то я жил в Полтаве и там влюбился в их галушки с курицей. Вкуснота, а главный секрет - тесто, которое делали на домашней простокваше. Сейчас такую сложно найти. Но я нашел идеальный ложковый кефир", - говорит кулинар.
Ингредиенты для рагу на 3 порции:
- 2-3 бедра курицы (380-400 г мякоти)
- 140-160 лука
- масло для жарки
- 100 г сметаны
- чабрец, соль и перец
Как приготовить
Окорочка следует зачистить от кожуры и костей, нарезать кусками примерно 2*2 см и обжарить их на масле.
Важно, класть куски на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и не мешать их, а подождать пока они поджарятся и образуется румяная корочка.
Затем переверните куски на другую сторону.
Хорошо подрумяненное мясо переложите в сотейник, а на той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук. Огонь должен быть ниже среднего, а лук должен получиться ароматный и румяный. По желанию, добавьте чабрец.
Готовый лук добавьте к курице в сотейник, залейте водой или бульоном на 1-2 см выше продукта и поставьте томиться на 1-1.5 часа на маленьком огне.
В середине готовки посолите и поперчите, а в конце, когда часть жидкости испарилась, добавьте домашнюю сметану (20-25%).
Тесто:
- 165 г ложкового кефира
- 1 желток
- 250 г муки
- соль и 2-2.5 г соды
"Или можно вообще без желтка - я заметил, что для этого теста меньше яиц лучше. Тогда возьмите кефира на 10 г больше", - советует Ярославский.
Как приготовить
Кефир смешайте с желтком и солью, добавьте просеянную муку и соду и быстро замешайте тесто.
Отложите его практически на 10 минут отдохнуть.
А тем временем подготовьте пароварку - кастрюлю с марлей и миской сверху.
Из теста сформуйте "жгуты" диаметром 2 см и нарежьте их кусочками, которые немного присыпьте мукой.
Готовьте на пару 2 минут.
Откиньте в тарелку, немного смазанную маслом.
Когда все галушки готовы, соедините их с рагу и тушите 3-5 мин. В конце добавьте зелень укропа и лука.
"Получаем галушки в соусе. При необходимости можно тушить немного дольше, или доливать бульон, чтобы образовался именно соус", - говорит Ярославский.
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