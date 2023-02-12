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Не начинайте печь Спартак, пока не узнаете эти нюансы: секреты приготовления от известной хозяйки

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Воскресенье 12 февраля 2023 12:51
Не начинайте печь Спартак, пока не узнаете эти нюансы: секреты приготовления от известной хозяйки Какие секреты приготовления Спартака (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Испечь невероятно вкусный Спартак на "миллион коржей", которые просто будут таять во рту, помогут несколько проверенных секретов. Вся хитрость не только в технологии приготовления, но и в правильном выборе продуктов.

Нюансами приготовления Спартака и его рецептом поделилась известная галицкая хозяйка и автор 35 кулинарных книг Леся Кравецкая у себя на YouTube.

Секреты приготовления Спартака с лимонным кремом

"Это один из моих самых любимых пляцков - легендарный Спартак на "миллион коржей". Я поделюсь своим самым вкусным рецептом этого знаменитого шоколадно-медового пляцка и всеми секретами и нюансами его приготовления", - пишет кулинарка.

Леся Кравецкая советует не экономить на продуктах и выбирать только самые качественные для этой выпечки. Ни в коем случае нельзя заменять масло спредом. Шоколад следует брать с высоким содержанием какао бобов, также именно от качества какао зависит, насколько насыщен будет цвет коржей.

Ингредиенты:

Тесто:

  • 140 г меда
  • 10 г соды
  • 3 г разрыхлителя
  • 60 г какао
  • 2 желтка
  • 80 г сливочного масла
  • 130 г сахара
  • 100 мл молока
  • 370-440 г муки

Крем:

  • 600 мл молока
  • 170-200 г сахара
  • 1 пачка (40 г) ванильного пудинга
  • 300 г сливочного масла

Лимонный курд:

  • 110 г сливочного масла
  • 130 г сахара
  • 10 г крахмала
  • 1 яйцо
  • 1 лимон

Глазурь:

  • 100 г черного шоколада с целым лесным орехом
  • 70 мл сливок жирностью 20%

Как приготовить:

  1. Для приготовления коржей соедините сливочное масло, мед, муку и соду. На водяной бане нагрейте до 60 градусов, снимите с огня и добавьте два желтка. Перемешайте венчиком. Всыпьте какао, снова перемешайте и всыпьте разрыхлитель. Тогда порциями добавляйте муку. Периодически перемешивайте.
  2. Тогда взвесьте тесто и разделите его на куски по 60 грамм. Должно получиться 15 шариков. Выложите их на тарелку, накройте пищевой пленкой и выставьте на кастрюлю с водой температуры 60-70 градусов.
  3. Тогда возьмите один шарик и посыпьте мукой, выложите на пергамент и накройте им кусок теста. Раскатайте в тонкий пласт и вырежьте прямоугольник размером 18 на 24 см.
  4. Вместе с пергаментом перенесите тесто на противень и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 3 мин. Горячий корж накройте и оставьте до остывания. Испеките остальные лепешки.
  5. Для курда соедините цедру из одного лимона с выжатым соком цитруса и сахаром. Добавьте немного воды, чтобы вместе смеси было 70 мл. Добавьте яйцо и крахмал.
  6. На небольшом огне доведите до состояния загустения. Добавите сливочное масло комнатной температуры. Размешайте и оставьте, чтобы масса остыла.
  7. Для крема смешайте молоко, сахар и пудинг. Помешивая, заварите до загустения, затем охладите.
  8. Взбейте сливочное масло и по 1 столовой ложке введите лимонную, а затем ванильную массу, каждый раз взбивая до однородности. Взвесьте крем и разделите на 14 равных порций.
  9. Смажьте все лепешки. Тогда слегка прижмите грузом и оставьте так на 3-4 часа при комнатной температуре, а затем переставьте в холодильник на половину суток.
  10. Через 12 часов порубите шоколад, добавьте сливки и растопите. Покройте глазурью Спартак и оставьте его на 1 час в холодильнике.

Раньше мы делились рецептом красивейшего торта в мире, который был очень популярен среди вельмож в ХVIII веке.

Недавно мы делились рецептом популярного пляцка от галицкой хозяйки.

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