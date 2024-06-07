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Сборная Польши осталась без восьми игроков на матч с Украиной: какая причина

Фото: игроки сборной Польши (facebook.com/LaczyNasPilka)
Автор: Анастасия Большакова

Уже через считанные часы прозвучит стартовый свисток в матче Польша - Украина , а в составе наших соперников произошли значительные кадровые изменения. 8 игроков сборной Польши не смогут помочь команде в поле.

Кто и почему пропустит матч

Накануне игры наставник польской сборной Михал Пробеж внес в заявку игры только 21 футболиста, забрав из расширенного списка 8 игроков.

Известно, что на поле не выйдут такие игроки: Павел Давидович, Якуб Петровски, Дамиан Шимански, Кароль Свидерски, Ян Беднарек, Пшемислав Франковски, Бартош Слиш и Кшиштоф Пентек.

Есть вероятность, что главный тренер поставил в приоритет отдых игроков, прежде чем приступить к интенсивной подготовке к своей тяжелой группе на Евро.

Фото: Сборная Польши по футболу (pzpn.pl)

Для наших оппонентов эта игра будет первой в рамках подготовки к континентальному первенству. К тому же, бело-красные одержали победу в пяти последних матчах из семи на домашнем стадионе.

Где и когда смотреть матч и прогнозы букмекеров

7 июня в Варшаве состоится товарищеский матч сборной Украины с Польшей. Встреча пройдет на Национальном стадионе в 21:45.

Трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" и MEGOGO.

Включение предматчевой студии начнется в 20:30 и будет доступно на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная".

Букмекеры предпочитают сборную Польши, однако незначительное. Победа бело-красных оценивается коэффициентом 2.69, в то время как на преимущество украинцев стоит - 2.79. На ничью букмекеры рассчитывают с коэффициентом 3.35.

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