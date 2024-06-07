Сборная Польши осталась без восьми игроков на матч с Украиной: какая причина

Уже через считанные часы прозвучит стартовый свисток в матче Польша - Украина , а в составе наших соперников произошли значительные кадровые изменения. 8 игроков сборной Польши не смогут помочь команде в поле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Польского футбольного союза.
Накануне игры наставник польской сборной Михал Пробеж внес в заявку игры только 21 футболиста, забрав из расширенного списка 8 игроков.
Известно, что на поле не выйдут такие игроки: Павел Давидович, Якуб Петровски, Дамиан Шимански, Кароль Свидерски, Ян Беднарек, Пшемислав Франковски, Бартош Слиш и Кшиштоф Пентек.
Есть вероятность, что главный тренер поставил в приоритет отдых игроков, прежде чем приступить к интенсивной подготовке к своей тяжелой группе на Евро.
Для наших оппонентов эта игра будет первой в рамках подготовки к континентальному первенству. К тому же, бело-красные одержали победу в пяти последних матчах из семи на домашнем стадионе.
7 июня в Варшаве состоится товарищеский матч сборной Украины с Польшей. Встреча пройдет на Национальном стадионе в 21:45.
Трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного" и MEGOGO.
Включение предматчевой студии начнется в 20:30 и будет доступно на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная".
Букмекеры предпочитают сборную Польши, однако незначительное. Победа бело-красных оценивается коэффициентом 2.69, в то время как на преимущество украинцев стоит - 2.79. На ничью букмекеры рассчитывают с коэффициентом 3.35.
К слову, Ребров вернул в заявку дуэт звезд-легионеров.
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