UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна Польщі лишилася без 8 гравців на матч з Україною: яка причина

Фото: гравці збірної Польщі (facebook.com/LaczyNasPilka)
Автор: Анастасія Большакова

Вже за лічені години пролунає стартовий свисток у матчі Польща - Україна, а у складі наших суперників відбулися значні кадрові зміни. 8 гравців збірної Польщі не зможуть допомогти команді на полі.

Хто та чому пропустить матч 

Напередодні гри наставник польської збірної Міхал Пробєж вніс у за'явку гри лише 21 футболіста, забравши з розширеного списку аж 8 гравців. 

Відомо, що на поле не вийдуть такі гравці: Павел Давидович, Якуб Пьотровськи, Даміан Шиманськи, Кароль Свідерськи, Ян Беднарек, Пшемислав Франковськи, Бартош Сліш та Кшиштоф Пьонтек. 

Є ймовірність, що головний тренер поставив у приорітет відпочинок гравців, перш ніж розпочати інтенсивну підготовку до своєї важкої групи на Євро.

Фото: Збірна Польщі з футболу (pzpn.pl)

Для наших опонентів ця гра буде першою у межах підготовки до континентальної першості. До того ж, біло-червоні здобули перемогу у п'яти останніх матчах з семи на домашньому стадіоні. 

Де та коли дивитися матч і прогнози букмекерів

7 червня у Варшаві відбудеться товариський матч збірної України з Польщею. Зустріч пройде на Національному стадіоні о 21:45. 

Трансляція матчу буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" та на MEGOGO.

Включення передматчевої студії розпочнеться о 20:30 і буде доступне на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна".

Букмекери надають перевагу збірній Польщі, проте незначну. Перемога біло-червоних оцінюється коефіцієнтом 2.69, у той час, як на перевагу українців стоїть - 2.79. На нічию букмекери розраховують з коефіцієнтом 3.35. 

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024ФутболФутболісти