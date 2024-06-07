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Польша – Украина: где смотреть второй контрольный матч перед Евро-2024

Варшава, Пятница 07 июня 2024 12:45
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Польша – Украина: где смотреть второй контрольный матч перед Евро-2024 Фото: Виктор Цыганков против Илкая Гюндогана (x.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины будет противостоять сборной Польши в спарринге перед чемпионатом Европы.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Польша – Украина состоится 7 июня в Варшаве. Поединок примет стадион "Народовы". Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Черкассы" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 20:20. Трансляция встречи "сине-желтых" против поляков будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная".

Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров решил взять на матч 26 исполнителей. Вернулись в обойму вратарь Андрей Лунин и защитник Виталий Миколенко. Они пропустили первый спарринг "сине-желтых" против Германии (0:0).

К слову, накануне олимпийская сборная Украины разгромила Италию U-21 на Турнире Мориса Ревелло.

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Сборная Украины Megogo
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