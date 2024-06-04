Польша – Украина: кто будет судить товарищеский матч перед Евро-2024

Грядущий контрольный поединок между сборной Польши и национальной командой Украины рассудит бригада арбитров из Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Матч Польша – Украина состоится 7 июня в Варшаве. Поединок примет стадион "Народовы". Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

40-летний учитель из Западного Йоркшира Эндрю Мэдли будет обслуживать матч "Кадры" и "сине-желтых". Его пути еще не пересекались со сборной Украины, а поляков он судил только на уровнях U-20 и U-18. Роли лайнсменов доверили Харри Леннарду и Иэну Хассину, а роль четвертого рефери получил Крэг Поусон.

В свою очередь последний спаринг перед Евро-2024 – против сборной Молдовы 11 июня – доверили румыну Андрею Кивулете. Его ассистентами будут соотечественники Себастьян Георге и Джорджо Флорин Няксу. Четвертый арбитр – молдованин Ион Орлик.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.