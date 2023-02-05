Вот этих витаминов больше всего не хватает подросткам: чем это опасно

Нехватка витаминов у подростков может нарушить темпы развития организма и привести к серьезным проблемам со здоровьем. В основном причина таких дефицитов кроется в неправильном питании.

О том, каких витаминов чаще всего не хватает подросткам и чем это опасно, рассказала нутрициолог Наталья Девяткова на своей странице в Instagram .

Каких витаминов чаще всего не хватает подросткам

"Ниже приведенные дефициты чаще всего встречаются у подростков, особенно у тех, кто имеет лишний вес. При неправильном несбалансированном питании ребенок каждый день не получает нужные для организма витамины и минералы. Поэтому - будьте ответственны", - советует эксперт.

Витамин D

Этот витамин важен для "строительной" функции организма. А также для повышения иммунитета и нормализации работы гормональной системы.

Сейчас из-за гаджетов и обучения онлайн большинство детей проводит время дома, почти не выходя на улицу. К сожалению, географическое положение Украины не может обеспечить нам норму витамина D даже летом.

Подростки с лишним весом имеют на 50% худший уровень этого витамина, чем их сверстники, вес которых в норме. Витамин D любит прятаться в жировых запасах.

Витамин С

Также очень важен, поскольку участвует в синтезе коллагена зубов, костей и капилляров, оказывает противовоспалительное и аллергическое действие. Участвует в синтезе глюкозы и помогает железу усваиваться в организме.

У детей, не употребляющих овощи и фрукты, проблемы с дефицитом витамина С. И банальная аскорбинка здесь не спасет.

Витамин А

Нужен для иммунитета и гормональной системы как девушек, так и парней. Обеспечивает защиту слизистых. Влияет на качество кожи и заживление ран.

Подростки, имеющие дефицит витамина А, часто болеют, имеют проблемы с кожей (акне, сыпи, прыщи). У девушек снижается уровень прогестерона.

Группа витаминов В

Эти витамины отвечают за нервное состояние ребенка и играют немаловажную роль в росте организма. Также связаны с анемиями. При больших дефицитах у ребенка могут быть судороги и покалывание в руках и ногах.

При дефицитах могут быть усталость, депрессия, мышечные боли. Сухость и трещины кожи в углах губ, кожная сыпь, бессонница и замедление роста.

Выявить нехватку витаминов можно с помощью анализов. С результатами следует обратиться к врачу и подобрать оптимальный вариант, как покрыть дефицит в каждом конкретном случае.