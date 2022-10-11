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Удары по Днепропетровской области: власти вводят тотальную экономию электричества

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Днепропетровская область, Вторник 11 октября 2022 14:49
Удары по Днепропетровской области: власти вводят тотальную экономию электричества Фото: начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (facebook Valentyn Reznichenko)
Автор: Илона Свиридова

Сегодняшние удары по Днепропетровской области продолжаются более пяти часов. Из-за серьезных повреждений в регионе вводится тотальная экономия электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника областной военное администрации Валентина Резниченко.

По его словам, российские войска ударили по объектам жизнеобеспечения, а также по инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах.

"Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия прилетов. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы", - отметил Резниченко.

Он также добавил, что в области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая социальная инфраструктура.

Напомним, накануне на фоне массовых обстрелов украинцев призвали экономить электроэнергию с 17:00 до 22:00. В этот период украинские сети проходят пиковую нагрузку.

Также вчера Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов и разрушений на электростанциях.

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