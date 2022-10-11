Удары по Днепропетровской области: власти вводят тотальную экономию электричества

Сегодняшние удары по Днепропетровской области продолжаются более пяти часов. Из-за серьезных повреждений в регионе вводится тотальная экономия электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника областной военное администрации Валентина Резниченко.

По его словам, российские войска ударили по объектам жизнеобеспечения, а также по инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах.

"Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света. К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия прилетов. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы", - отметил Резниченко.

Он также добавил, что в области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая социальная инфраструктура.