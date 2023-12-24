Окопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждый

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины показали, что сейчас проходит на фронте. На новых фото, собранных из постов от разных батальонов и подразделений, вы можете увидеть, что такое окопная зима.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.

Что происходит на фронте

На фото вы можете увидеть, в каких условиях находятся защитники Украины. Зима, снег, грязь и холод - бойцы защищают страну и уничтожают оккупантов в тяжелых условиях. Но у них есть силы на искреннюю улыбку.

Защитник Украины (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

В окопах и блиндажах единственный источник тепла, спасающий бойцов от переохлаждения и отморожения конечностей - свечи и грелки.

Окопы украинских военных (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Некоторые фотографии выглядят просто невероятно. Пейзажи, рисуемые природой, очень красивы. Но не стоит забывать, что полномасштабная война, которую против Украины 24 февраля 2022 г. развязала РФ, продолжается.

Зима на фронте (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Больше фото с фронта

Что происходит на фронте (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Среди фото следует обратить особое внимание на один кадр. На нем вы можете увидеть, что пишут военные на брониках.

"Не бійся смерті, чого її боятись", - написано маркером на передней стороне бронежилета.

Стихотворение на "бронике" (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Другие фото с военными:

Война в Украине (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Как реагируют украинцы

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