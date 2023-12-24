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Окопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждый

Воскресенье 24 декабря 2023 12:01
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Окопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждый Новые фото с фронта за декабрь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины показали, что сейчас проходит на фронте. На новых фото, собранных из постов от разных батальонов и подразделений, вы можете увидеть, что такое окопная зима.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба ВСУ.

Что происходит на фронте

На фото вы можете увидеть, в каких условиях находятся защитники Украины. Зима, снег, грязь и холод - бойцы защищают страну и уничтожают оккупантов в тяжелых условиях. Но у них есть силы на искреннюю улыбку.

Окопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждыйЗащитник Украины (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

В окопах и блиндажах единственный источник тепла, спасающий бойцов от переохлаждения и отморожения конечностей - свечи и грелки.

Окопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждыйОкопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждыйОкопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждый Окопы украинских военных (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Некоторые фотографии выглядят просто невероятно. Пейзажи, рисуемые природой, очень красивы. Но не стоит забывать, что полномасштабная война, которую против Украины 24 февраля 2022 г. развязала РФ, продолжается.

Окопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждыйЗима на фронте (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Больше фото с фронта

Окопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждыйОкопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждыйОкопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждый Что происходит на фронте (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Среди фото следует обратить особое внимание на один кадр. На нем вы можете увидеть, что пишут военные на брониках.

"Не бійся смерті, чого її боятись", - написано маркером на передней стороне бронежилета.

Окопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждыйСтихотворение на "бронике" (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Другие фото с военными:

Окопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждыйОкопная зима. В ВСУ показали, что происходит на фронте. Эти фото должен увидеть каждый Война в Украине (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Как реагируют украинцы

В комментариях под постом появилось немало слов благодарности от пользователей. Они пишут:

  • "Безграничная благодарность Титанам Света и Свободы. Низкий поклон от меня и моей семьи"
  • "Уважение и уважение вам. Вы невероятны!"
  • "Берегите себя, ребята"
  • "Береги, Боже, всех вас".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что украинские артиллеристы показали, как защищают Украину.

Также уже стало известно, что в ВСУ ответили, законно ли раздавать в спортзалах повестки.

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