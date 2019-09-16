У Харкові дівчина на кабріолеті збила чотирьох пішоходів

Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Постраждали чотири жінки, їх доставили в лікарню

У Харкові вночі 15 вересня Audi TT збив на тротуарі чотирьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Сумській. За кермом автомобіля була 23-річна дівчина.

"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 23-річна водій іномарки не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на пішоходів. З тілесними ушкодженнями 27, 32, 47, 56-річних жінок доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в поліції, водійка автомобіля була тверезою. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини події зараз встановлюють слідчі.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова в центрі Харкова зіткнулися позашляховик Lexus RX, яким керувала Олена Зайцева, і Volkswagen, за кермом якого був Генадій Дронов. В результаті ДТП загинули шестеро осіб і ще п'ять отримали поранення.

Судовий розгляд тривав більше року і завершився 19 лютого. За цей час відбулося близько 60 засідань.

РБК-Україна писало, що адвокат Зайцевої попросив суд пом'якшити покарання його підзахисної і змінити вирок на умовне покарання. Адвокат просив призначити Зайцевій покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.