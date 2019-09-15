У Києві п'яний водій Mercedes вирішив поганяти і влаштував перегони з поліцією (фото)

Фото: Поліція наздогнала водія (РБК-Україна)

П'яний водій, тікаючи від копів, вилетів на залізничні колії

У Києві водій на чорному Mercedes влаштував перегони з поліцією. Як повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook, чоловік за кермом був у стані алкогольного сп'яніння.

Утікаючи від поліцейських, автомобіль не впорався з керуванням і його викинуло на залізничні колії на вулиці Каунаській. Цікаво, що водій машини залишився цілий і невридимий

Фото: Водій Mercedes (Facebook/Київ Оперативний)

Користувачі мережі відреагували на поведінку п'яного водія в коментарях. Українці вважають, що деяким краще не сідати за кермо автомобіля.

Коли у тебе Мерседес, але в душі ти бляховод.

Я вчора його бачив на Оболоні.

Потрапив би краще під хороший поїзд. Була б наука, їздити бухим.

Ой, здається мені комусь перепаді від господаря автівки...

Дідівський переказний механізм міцніше хваленого mercedes.

Скріншот коментарів (Facebook/Київ Оперативний)

Як ми раніше писали, у Львові 21-річна дівчина влаштувала аварію, але намагаючись втекти з місця ДТП врізалася в стовп і загинула. Відзначається, що юна особа керувала автомобілем Mercedes-Benz, також в машині знаходився пасажир.

Також ми повідомляли, що у центрі Києва українські Боні і Клайд влаштували гонки з поліцією (фото).