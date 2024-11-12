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Боржемская после смерти Узелкова жестко прошлась по украинцам, которые критикуют ее сына

Вторник 12 ноября 2024 11:16
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Боржемская после смерти Узелкова жестко прошлась по украинцам, которые критикуют ее сына Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский боксер Вячеслав Узелков умер 9 ноября. После этого на его сына Роберта посыпались гневные комментарии из-за того, что он недавно публично отрекся от своего отца. Бывшая супруга спортсмена, Марина Боржемская, решила также ответить на критику.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Фитнес-тренер сначала обратилась к тем, кто поддержал семью после смерти титулованного спортсмена.

"Благодарю всех за вашу поддержку, за каждое слово и комментарий, как положительный, так и критический. Мы все разные, и именно в этом разнообразии наша особенность. Иногда легко судить других, не зная всех деталей, и особенно удивляют комментарии от тех, с кем я даже не встречалась, но кто утверждает, будто меня хорошо знает", - подчеркнула Боржемская.

Также она отметила, что у каждого "своя правда, свое видение и переживание, которые формируют наши убеждения". И в этом блогерша и тренер не видит ничего плохого.

Боржемская после смерти Узелкова жестко прошлась по украинцам, которые критикуют ее сына

Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Она отметила, что необходимо быть более внимательными к детям.

"В то же время помните: на любом этапе своего пути мы встречаем других людей, и особенно важно быть внимательными к детям, потому что каждое наше слово, действие и жест имеют последствия. Дети - это наше будущее, они вырастут и создадут атмосферу в своих семьях, в обществе, стране и мире", - поделилась своими мыслями Боржемская.

Фитнес-тренер отметила, что за многие годы публичности уже привыкла к негативу, но ее дети не готовы были к критике хейтеров. Поэтому она всячески будет их защищать.

"В течение этих лет я научилась защищаться от негатива, осознавая, что каждое слово отражает внутренний мир говорящего. Но мои дети еще не готовы к этому. Счастье, что у них есть я и люди, которые всегда встанут на защиту, чтобы не позволить чужим словам посеять зерна жестокости или ненависти в их сердцах", - подчеркнула Боржемская.

Боржемская после смерти Узелкова жестко прошлась по украинцам, которые критикуют ее сына

Боржемская с детьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Как отреагировали в сети

Подписчики фитнес-тренера тут же принялись комментировать ее публикацию:

  • "Мариночка, сил всем вам", - написала ведущая Маричка Падалко
  • "Поддерживаю каждое слово, написанное вами. Ведь никто не знает глубины проблемы. И никто не имеет права говорить о том, к чему нет никакого отношения! Мы все разные, но главное при этом оставаться людьми!"
  • "В чужую семью никто не должен лезть, даже если это публичная семья"
  • "Вы - эталон материнской мудрости"
  • "Люди всегда говорили и будут говорить".

Что известно об отношениях Роберта Узелкова с отцом

Боржемская и Узелков более 20 лет были в браке, однако несколько лет назад развелись. В этом браке у них родилось двое детей: сын Роберт и дочь Оливия.

Несколько месяцев назад 15-летний Роберт выложил в сети пост, в котором публично отрекся от отца. Он заявил о том, что пережил немало болезненных моментов на фоне их конфликтного общения.

Боржемская после смерти Узелкова жестко прошлась по украинцам, которые критикуют ее сына

Роберт Узелков (Фото: instagram.com/r0xzsc)

Почему Роберта Узелкова захейтили в сети

После того, как стало известно, что Вячеслав Узелков умер, его сын естественно отреагировал в сети.

"Вячеслав Узелков умер сегодня. Какие бы у нас ни были отношения, все равно больно и неприятно", - написал Роберт.

Однако после этого на молодого человека посыпалась волна негативных комментариев. Он отметил, что никогда не сталкивался с таким, тем более сейчас для критики не лучшее время. также он подчеркнул, что общался с отцом и поддерживал его, когда тот попал в больницу и проходил реабилитацию.

Боржемская после смерти Узелкова жестко прошлась по украинцам, которые критикуют ее сына

Роберт Узелков (Фото: instagram.com/r0xzsc)

Ранее мы писали, что в Виннице попрощались с Вячеславом Узелковым.

Также читайте, как Боржемская прокомментировала смерть бывшего мужа Узелкова.

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