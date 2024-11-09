"Просто примите мой выбор": какими были последние слова Узелкова в соцсетях

9 ноября стало известно о смерти Вячеслава Узелкова - известного боксера и фитнес-тренера. Еще в октябре он общался с подписчиками и даже делал посты.

Какими были последние слова Узелкова в соцсетях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram .

Что писал боксер

Так, 11 октября Узелков "запостил" фотографию собаки, а в описании обратился к тем, кто добавлялся к нему в друзья на Facebook. Боксер заявил, что удаляет всех, кто никак не реагирует на его публикации.

"Цей пост про те, що у мене багато ніби друзів, у Фейсбуці. Але, я видаляю усіх, хто жодного разу, жодного лайку, жодного коментаря не залишив під постами. Навіщо ви проситесь в друзі? Просто прийміть мій вибір і йдіть на ..й", - писал Узелков.

Последний пост Узелкова (скриншот)

Кроме этого, в сентябре вышло последнее видео с Узелковым. Тогда он анонсировал свой проект - фитнес-тренер планировал возвращаться к работе после операции и восстановления.

Что известно о смерти Узелкова

Первыми об этом сообщили в Украинской федерации бокса. Впоследствии информацию подтвердил и сын Узелкова. Он высказался об отце и отметил, что, несмотря на сложные отношения, ему все равно больно.

"В'ячеслав Узелков помер сьогодні. Які б у нас не були стосунки, все одно боляче і неприємно", - написал Роберт.

Дети и бывшая жена Узелкова (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

До этого он публично заявлял, что не желает общаться с папой. Сын Узелкова отрекся от своего отца и писал, что ему не запрещают видеться с Узелковым, но он сам от этого отказывается.

В апреле этого года Узелков перенес операцию. У него были проблемы с сердцем. Еще в 2012 году у него произошел инсульт, в результате которого боксеру пришлось восстанавливаться.