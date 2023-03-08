"Всегда со мной": Даниэль Салем показал трогательный подарок от дочери

Девочка написала папе-воину письмо, которое стало для него оберегом. Даниэль Салем признался, что конверт с этим посланием он носит с собой всегда и всюду.

На видео Салем показывает конверт, на котором детским почерком написано "папа", а также нарисованные сердца красным карандашом.

Даниель Салем показал особый подарок от дочери (скриншот)

Также внутри есть лист бумаги. Однако его телеведущий показывать не стал, поэтому неизвестно, что там написано.

"Моя кровь! Твое письмо всегда со мной", - подписал видео ведущий.

Видно, что письмо он всегда носит с собой, ведь бумага уже в некоторых местах затерлась или порвалась.