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"Всегда со мной": Даниэль Салем показал трогательный подарок от дочери

Даниель Салем показал ценный подарок от дочери (
Автор: Татьяна Самарук

Украинский телеведущий Даниэль Салем, после 24 февраля служит в рядах ВСУ, рассказал об особом подарке от своей 7-летней дочери, который всегда держит возле себя.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Девочка написала папе-воину письмо, которое стало для него оберегом. Даниэль Салем признался, что конверт с этим посланием он носит с собой всегда и всюду.

На видео Салем показывает конверт, на котором детским почерком написано "папа", а также нарисованные сердца красным карандашом.

Даниель Салем показал особый подарок от дочери (скриншот)

Также внутри есть лист бумаги. Однако его телеведущий показывать не стал, поэтому неизвестно, что там написано.

"Моя кровь! Твое письмо всегда со мной", - подписал видео ведущий.

Видно, что письмо он всегда носит с собой, ведь бумага уже в некоторых местах затерлась или порвалась.

Ранее Салем показал жесткое видео с фронта, как он получил контузию.

Также телеведущий рассказывал, что ему приходится много работать с психиатром.

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Даниэль Салемведущая