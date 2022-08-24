"Потрібно багато працювати з психіатром": Даніель Салем розповів про свій стан (відео)

Відомий телеведучий і ресторатор Даніель Салем від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ. Він розповів, в якому психологічному стані зараз знаходиться.

За його словами, в ночі він часто прокидається, адже йому сняться жахливі речі.

"Важко спиться. Безсоння, кошмари. Мені потрібно буде дуже багато працювати з психіатром, щоб залікувати всі внутрішні рани. Ти бачиш жахливі речі, ти чуєш жахливі речі. Багато разів прокидаюся в поту", - розповів Даніель.

Найбільший страх, який він відчуває, пов'язаний з тим, що чоловік давно не бачив свою дочку.

Даніель Салем з донькою (instagram.com/daniel_jihad_salem)

Також його лякає і те, що він не знає, як скоро закінчиться війна і як скоро його сім'я зможе возз'єднатися.

"По-перше, я дуже сумую за дочкою. По-друге, мене лякає той факт, що я не знаю, коли це все закінчиться. І я розумію, що ще нескоро я побачу дочку", - розповів телеведучий.

Він зазначив, що доньку вже не бачив понад пів року.

Розлука з дружиною Даніелю дається простіше. Все тому, що ведучий вже служив у Лівані, а його кохана чекала на нього вдома. Зараз закохані розуміють, що повинні бути друзями та підтримувати одне одного.

Даніель Салем на фронті (instagram.com/daniel_jihad_salem)