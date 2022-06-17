Даніель Салем показав жорстке відео з фронту: ведучий отримав контузію
Український телеведучий і ресторатор Даніель Салем отримав на фронті контузію. Зараз він захищає Україну в лавах ЗСУ від російських загарбників на південному напрямку.
Відео з бойового завдання Салем опублікував на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах відеоролика видно, що мініфільм складений з декількох фрагментів. Телеведучий показав, як пройшов день захисників України та бойове завдання однієї з тактичних груп.
Бійці ЗСУ навіть у небезпечних ситуаціях на фронті не перестають жартувати й все відео з добірним солдатським гумором. І навіть поранення вони коментують з жартами.
"Знаєте, чому українців не зламати? Тому що ми сильні духом!" - кажуть українські захисники.
Даніель Салем повідомив, що отримав контузію і тепер у нього будуть проблеми зі слухом на лівому вусі. Ще чотири бійці з його загону отримали легкі поранення. Їх готували до відправки в безпечне місце.
"Близько...Люблю тебе, моя Україно! Не втомлююся тобі це говорити! Воїни! Козаки! Брати! Ліве вухо навряд чи буде чути, легка контузія. А так в строю", - прокоментував Даніель Салем.
Також телеведучий показав автомобіль бійців - в ньому не залишилося жодного цілого вікна.
Обережно! Відео містить нецензурну лайку і жорстокі кадри!
"Данькаааа, і сміх і гріх ... коли вже цих тварюк пере**ашать. Сил вам і такого ж бойового настрою", - прокоментувала відео Даша Астаф'єва.
"Даніель Салем, бережи себе", - попросила Катерина Осадча.
Даніель Салем з перших днів повномасштабного став на захист України та встав до лав ЗСУ, щоб прогнати російських окупантів з нашої землі.
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