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"Завжди зі мною": Даніель Салем показав зворушливий подарунок від доньки

Данієль Салем показав цінний поадрунок від доньки (
Автор: Тетяна Самарук

Український телеведучий Даніель Салем, який після 24 лютого служить в лавах ЗСУ, розповів про особливий подарунок від своєї 7-річної доньки, який завжди тримає біля себе.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Дівчинка написала татові-воїну листа, який став для нього оберегом. Даніель Салем зізнався, що конверт із цим посланням він носить з собою завжди і скрізь.

На відео Салем показує конверт, на якому дитячим почерком написано "папа", а також намальовані серця червоним олівцем.

Данієль Салем показав особливий подарунок від доньки (скриншот)

Також усередині є аркуш паперу. Однак, його телеведучий показувати не став, тож невідомо, що там написано.

"Моя кров! Твій лист завжди зі мною", - підписав відео ведучий.

Видно, що лист він завжди носить із собою, адже папір вже в деяких місцях затерся або порвався.

Раніше Салем показав жорстке відео з фронту, як він отримав контузію.

Також телеведучий розповідав, що йому доводиться багато працювати з психіатром.

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Даниэль Салемведущая