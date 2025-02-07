Сколько воды и молока надо пить детям в 5, 9 и 14 лет: названо оптимальное количество

То, что пьют дети и подростки, имеет большое влияние на их здоровье. Эксперт назвал точное количество молока и воды, которое нужно выпить детям в 5, 9 и 14 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Healthy eating research .

Общие потребности гидратации

Эксперты по исследованию здорового питания из Академии питания и диетологии рассказали, что индивидуальная потребность в жидкости зависит от возраста, пола, веса, физической активности и других факторов, таких как климат.

Однако, чтобы избежать обезвоживания, детям в среднем нужно выпивать такие количества в день:

5-8 лет - 1 л жидкости в день

9-13 лет - 1,5-2 л в день

подросткам 14-18 лет нужно выпивать примерно 2-2,5 л жидкости в день

Сколько воды пить в день

Ребенок должен пить не сладкую и не газированную воду, а удовлетворять водный баланс обычной.

В разном возрасте нужно пить такое количество воды в день:

5-8 лет - 1 л

9-13 лет - почти 2 л

14-18 лет - 2,5 л воды в день

Количество воды, которое требуется каждому ребенку, ежедневно меняется в зависимости от того, насколько они активны, погоды и количества жидкости, которую они получают из других продуктов.

Например, если 8-летний ребенок пьет максимальное рекомендованное количество молока и сока, тогда ему нужно будет потреблять только 0,5 л воды, чтобы удовлетворить свои потребности в гидратации.

Суточная потребность молока для детей

Обычное пастеризованное молоко рекомендуется пить детям 5-18 лет. Если ребенок пьет молоко, то он может пить меньше воды, чтобы удовлетворить потребности в гидратации.

Однако, если он удовлетворяет часть своих потребностей в молочных продуктах с помощью йогурта и сыра и пьет меньше молока, ему нужно будет увеличить количество воды.

Рекомендуемые количества молока:

5-8 лет - 0,5 л в день

9-18 лет - 0,7 л