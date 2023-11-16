"Завтра может быть поздно": Пташка с "Азовстали" мощно обратилась к украинцам

Парамедик из "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка ", которая находилась в российском плену, обратилась к украинцам. В настоящее время она продолжает бороться за победу и отмечает, что помощь военным очень важна.

"Сколько стоит жизнь?"

Полищук напомнила о том, что действительно важно для военных. По словам "Пташки", сейчас очень нужно помогать. Именно поэтому она отметила, что военные не хотят благодарности, громких заявлений или брусчатки. Им нужно совсем другое.

"Когда ты устанешь от войны и принесешь мне в дань цветы - будет поздно. Мне не нужны будут цветы. Потрать деньги на поддержку тех, кого ты успеешь спасти. Нам не нужна благодарность, научные работы, брусчатка, громкие заявления.

Мне нужны дроны, чтобы жить. Чтобы жила моя мама, отец и ты. Сколько стоит жизнь? Помоги мне защитить тебя. Пока есть время. Завтра может быть поздно", - написала "Пташка ".

"Пташка" обратилась к украинцам (скриншот)

Она призвала людей донатить и не забывать, что дроны спасают жизни военных. В описании Полищук оставила реквизиты и ссылку на "банку". А в комментариях украинцы поддержали "Пташку". Пользователи пишут:

"Спасибо за защиту!"

"Спасибо, Пташка! За отвагу, за искренность! Пусть тебе все удается!"

"Честь и хвала нашим детям и внукам, которые своей кровью пишут историю, а старшее поколение не подготовило плацдарм для нынешнего"

"Поддерживаю каждое слово!"

Недавно Полищук рассказывала, что она не только собирает на дроны. Также "Пташка " поддерживает благотворительный проект, благодаря которому дети погибших военных смогут получить подарки на День святого Николая.

"Пташка" с "Азовстали" (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)