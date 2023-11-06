"Я считаю вас проектом кремля": Пташка с "Азовстали" обратилась к Ирине Фарион

Пташка из "Азовстали" не осталась в стороне от жестких высказываний Ирины Фарион о русскоязычных военных и решила дать ей отпор.

О том, как именно Екатерина Полищук ответила Фарион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение военной в социальной сети Instagram.

Пташка из "Азовстали" жестко ответила Ирине Фарион

Та самая Пташка, которая своими песнями не давала потерять боевой дух военным на "Азовстале" и пережила не просто плен, а едва осталась жива, не смогла промолчать и вступиться за своих собратьев, отдающих жизнь на фронте и при этом говорящих по-русски.

Так, после громкого заявления Ирины Фарион, девушка, которая на себе пережила страхи войны и чудом вернулась из русского плена, решила не молчать и поставить Ирину на место.

Екатерина написала большое сообщение в Instagram, где выразилась так, как считает нужным.

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"Знайте границу! Мой сознательный выбор - разговаривать на украинском независимо от обстоятельств. Но заявления подобных госпожи фУрион вызывают не желание продвигать украинский, а лишь сказать и это моя позиция: госпожа фУрион, испачкайте руки священной украинской землей, зловонным порохом и дерьмом, в котором приходится уже десятый год воевать каждому из нас. Проведите здесь хотя бы сутки, прежде чем называть себя патриоткой. ваши слова не стоят и ломаного гроша, на каком бы языке они были", - написала Полищук.

Но на этом Пташка не закончила свое мнение и еще более жестко опустила Ирину.

"Ваша позиция не проукраинская и я считаю вас проектом кремля. Вы - враг, продвигающий ядовитые противные нарративы. Ваша позиция и высказывания - л***о. Это говорит вам та, которая в плену разговаривала по-украински. Это говорит и что защищает Украину три года бок о бок с Героями говорящих на украинском, русском, грузинском, белорусском, польском, десятками диалектов, английском и десятком других языков и говоров", - высказалась Пташка.

Также военная добавила, чтобы Фарион обязательно проверила ее сообщение на наличие ошибок. И назвала ее "не патриоткой".

"И еще. Знаете что, госпожа Фурион, заверните свою позицию в мусорный пакетик, прицепите на палочку и идите в с***у!", - завершила свое мнение Пташка.