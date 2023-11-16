"Не хочу, чтобы в квартире жил инвалид". В Киеве военному без ног отказали в аренде (фото)

В Киеве разгорелся новый скандал. Военному, потерявшему на фронте ноги и ищущему жилье для себя и жены, отказывают в аренде. Владельцы квартир открыто говорят, что не хотят, чтобы в их недвижимости "жил инвалид".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), обо всем этом на своей странице в Instagram рассказала жена военного Катрина Калайтанова.

Военному отказывают в аренде - с чего все началось

Женщина сообщила, что она и ее муж, который является гражданином Грузии и с 24 февраля 2022 стал на защиту Украины и пошел добровольцем в Грузинский легион, оказались в ужасной ситуации. По словам Калайтановой, все это показало ей, "какие твари в нашем обществе".

Ее муж получил ранения во время боев, он потерял обе ноги. Военный долго проходил реабилитацию и учится ходить на протезах. В Киеве они хотели снять квартиру, но им отказали.

"Встретившись с владельцем квартиры, мы столкнулись с извергом, который сказал моему мужу: "Я не хочу, чтобы в квартире жил инвалид". Хочу сказать таким чудовищам, что этот "инвалид", как он выразился, оставил свою страну, чтобы помочь и защитить таких тварей, которые не пошли почему-то защищать наше государство, а удачно сидят дома и спят почему не в окопе. Свою инвалидность мой муж получил, защищая наше государство!" - рассказала женщина.

Военному отказали в аренде (фото: instagram.com/kato_kalaytanova)

Отказы не заканчиваются

Как оказалось, даже после того, как женщина разместила свой пост в сети, ситуация не изменилась. Военному еще раз отказались сдавать квартиру.

Судя по всему, мужчина очень расстроен. Он попросил жену не говорить другим владельцам квартир, что передвигается в коляске.

"Сегодня нам снова отказали в аренде квартиры. Впервые за все время мой муж сказал мне такие страшные слова. Чтобы я не говорила арендатору, что он на коляске. У меня просто не укладывается в голове. Не хватает слов. Как?" - написала жена военного.

Мужчина не хочет, чтобы владельцы знали о том, что он на коляске (фото: instagram.com/kato_kalaytanova)

Сеть поддержала мужчину и осудила действия людей, отказывающих в аренде военным. Женщина не стала рассказывать, удалось им все же найти жилье. Но она показала новое фото с любимым и отметила, что они будут "на позитиве".

Военный и его жена (фото: instagram.com/kato_kalaytanova)