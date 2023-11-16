"Завтра може бути пізно": Пташка з "Азовсталі" потужно звернулася до українців

Парамедикиня з "Азовсталі" Катерина Поліщук із позивним "Пташка", яка перебувала у російському полоні, звернулася до українців. Нині вона продовжує боротися за перемогу та зазначає, що допомога військовим дуже важлива.

"Скільки коштує життя?"

Поліщук нагадала про те, що насправді важливо для військових. За словами "Пташки", нині вкрай потрібно допомагати. Саме тому вона наголосила на тому, що військові не хочуть вдячності, гучних заяв або бруківки. Їм потрібно зовсім інше.

"Коли ти втомишся від війни і принесеш мені в данину квіти - буде пізно. Мені не потрібні будуть квіти. Витрать гроші на підтримку тих, кого ти встигнеш врятувати. Нам не потрібна вдячність, наукові роботи, бруківка, гучні заяви.

Мені потрібні дрони, щоб жити. Щоб жила моя мама, тато і ти. Скільки коштує життя? Допоможи мені захистити тебе. Поки ще є час. Завтра може бути пізно", - написала "Пташка".

"Пташка" звернулася до українців (скріншот)

Вона закликала людей донатити та не забувати про те, що дрони рятують життя військових. В описі Поліщук залишила реквізити та посилання на "банку". А у коментарях українці підтримали "Пташку". Користувачі пишуть:

"Дякуємо за захист!"

"Дякую, Пташечко! За відвагу, за щирість! Нехай тобі все вдається!"

"Честь і хвала нашим дітям і онукам, які своєю кров'ю пишуть історію, а старше покоління не підготувало плацдарм для теперішнього"

"Підтримую кожне слово!".

Нещодавно Поліщук розповідала, що вона не тільки збирає на дрони. Також "Пташка" підтримує благодійний проект, завдяки якому діти загиблих військових зможуть отримати подарунки на День святого Миколая.

"Пташка" з "Азовсталі" (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)