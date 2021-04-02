У Києві подорожчає проїзд у маршрутках вже 3 квітня: які ще будуть "сюрпризи"
В Києві проїзд у маршрутках подорожчає вже з суботи, 3 квітня. Підвищення цін завтра планово торкнеться 16 зі 150 маршрутів, де вартість квитка зросте з 8 до 10 гривень.
Про це 2 квітня розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко, передає "Укрінформ".
Крім того, з моменту посилення карантину в столиці - 5 квітня - буде скорочено кількість рейсів, і на маршрути виведуть не весь транспорт.
"З понеділка автобуси вийдуть на лінію, але думаю, що не у повному обсязі, тому що ми зіштовхнулися зараз із проблемою, пов'язаною із перепустками для наших водіїв", - пояснив рішення Мойсеєнко.
Також він зазначив, що чимало водіїв відмовляються виходити на маршрути з початку локдауну, мотивуючи це зниженням пасажиропотоку, і очікуваними конфліктами у салонах маршруток з пасажирами.
"Люди без перепусток не зможуть потрапити у громадський транспорт, тому що там, я так думаю, працюватимуть правоохоронці та допомагатимуть кондукторам не пускати тих пасажирів. У нас такого не буде, тому всі ці пасажири намагатимуться все ж таки потрапити в салони наших автобусів. Це будуть постійно конфлікти між пасажирами та водіями", - сказав Мойсеєнко.
Крім того, поліцейські проводитимуть перевірки дотримання правил перевезення пасажирів, тому штрафи неминучі.
Голова Асоціації столичних перевізників додав, що згідно з рішенням влади та прописаним режимом роботи маршруток в період посилення карантинних заходів з 5 квітня, вони працюватимуть в такому ж режимі, як КП "Київпастранс".
Які саме маршрутки подорожчають
Список рейсів маршруток, де підвищать вартість проїзду до 10 гривень з 3 квітня, з'явився на Facebook-сторінці "Типовий Київ". Це:
- № 150 (вул. Милославська - Індустріальний шляхопровід);
- № 192 (ст. метро "Почайна" - вул. Милославська);
- № 405 (універмаг "Дитячий світ" - вул. Милославська);
- № 414 (пл. Дарницька - вул. Бальзака);
- № 418 (вул. Лісківська - ст. метро "Чернігівська");
- № 422 (Рембаза - вул. Маршальська);
- № 437 (вул. Обухівська - вул. Наталії Ужвій);
- № 439 (пл. Перемоги - ж/м Виноградар);
- № 444 (ст. метро "Дружби народів" - вул. Метрологічна);
- № 461 (ст. метро "Виставковий центр" - ст. метро "Святошин");
- № 470 (вул. Ягідна - Національний музей історії України у Другій світовій війні);
- № 472 (просп. Георгія Гонгадзе - ст. метро "Мінська");
- № 476 (вул. Північна - ст. метро "Дарниця");
- № 485 (ст. метро "Героїв Дніпра" - просп. Володимира Маяковського);
- № 529 (с. Бортничі - просп. Маяковського);
- № 559 (ст. метро "Героїв Дніпра" - ст. метро "Мінська").
Раніше повідомлялося, що в Києві поліція зупиняє переповнені маршрутки і виганяє "зайвих" пасажирів, число яких перевищує допустимий ліміт.
Нагадаємо, що в Києві з 5 по 16 квітня посилюють карантин, і в місті запровадять спецперепустки для проїзду у всьому громадському транспорті.