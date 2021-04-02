У Києві подорожчає проїзд у маршрутках вже 3 квітня: які ще будуть "сюрпризи"

В Києві проїзд у маршрутках подорожчає вже з суботи, 3 квітня. Підвищення цін завтра планово торкнеться 16 зі 150 маршрутів, де вартість квитка зросте з 8 до 10 гривень.

Крім того, з моменту посилення карантину в столиці - 5 квітня - буде скорочено кількість рейсів, і на маршрути виведуть не весь транспорт.

"З понеділка автобуси вийдуть на лінію, але думаю, що не у повному обсязі, тому що ми зіштовхнулися зараз із проблемою, пов'язаною із перепустками для наших водіїв", - пояснив рішення Мойсеєнко.

Також він зазначив, що чимало водіїв відмовляються виходити на маршрути з початку локдауну, мотивуючи це зниженням пасажиропотоку, і очікуваними конфліктами у салонах маршруток з пасажирами.

"Люди без перепусток не зможуть потрапити у громадський транспорт, тому що там, я так думаю, працюватимуть правоохоронці та допомагатимуть кондукторам не пускати тих пасажирів. У нас такого не буде, тому всі ці пасажири намагатимуться все ж таки потрапити в салони наших автобусів. Це будуть постійно конфлікти між пасажирами та водіями", - сказав Мойсеєнко.

Крім того, поліцейські проводитимуть перевірки дотримання правил перевезення пасажирів, тому штрафи неминучі.

Голова Асоціації столичних перевізників додав, що згідно з рішенням влади та прописаним режимом роботи маршруток в період посилення карантинних заходів з 5 квітня, вони працюватимуть в такому ж режимі, як КП "Київпастранс".

Які саме маршрутки подорожчають

Список рейсів маршруток, де підвищать вартість проїзду до 10 гривень з 3 квітня, з'явився на Facebook-сторінці "Типовий Київ". Це: