День осеннего равноденствия: что обязательно нужно сделать
День осеннего равноденствия в 2022 году выпадает на 23 сентября. Это день, когда день сравняется с ночью и после него ночи станут длиннее, а дни короче. Кроме того, такой день считается очень сильным энергетически.
Что можно делать и что нельзя в день осеннего равноденствия - читайте в материале ниже.
День осеннего равноденствия не имеет своей постоянной даты и в разные года он выпадает на 22 или 23 сентября. В этом году день осеннего равноденствия начнется 23 сентября в 1:04 по киевскому времени.
С дня осеннего равноденствия обычно начинается астрономическая осень. В этот день Солнце в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Осенью Солнце пересекает экватор с севера на юг, а весной - с юга на север.
В древние времена день осеннего равноденствия считался особенной датой, днем силы и скопления энергии. Обычно в этот день заканчивали сбор урожая и устраивали массовые гуляния. Потом начиналась подготовка к зиме.
В этот день использовали магию, гадали, загадывали желания и старались больше общаться с родными и друзьями за одним столом. Еще старались избавиться от всего отжившего и ненужного.
Почему день осеннего равноденствия считается магическим
Энергетика Солнца и Луны в такой день равносильна, и они находятся в гармонии друг к другу. Это действует на людей благоприятно - настроение становится стабильным, стрессы и прошлое отпускают.
Все живое на планете также получает в этот день сильную энергетику и поэтому, все связанное с природой, приносит в такой день добро. К примеру, наши предки верили, что нужно умыться водой из родника до восхода солнца и эта вода станет целебной, поможет сохранить молодость и силу.
Родниковой водой умывали детей, чтобы они не болели. А молодые девушки верили, что родниковая вода принесет им суженого в течение года.
В этот день полезно собирать целебные травы и ягоды, плести венки, украшать цветами и растениями дом. В старину для защиты дома от нечистой силы клали между рамами листья рябины.
Что нельзя делать в день осеннего равноденствия
Нельзя ссориться, выяснять отношения, провоцировать конфликты
Нельзя проявлять агрессию и негатив - в такой день это будет иметь разрушительное воздействие
Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается
Нельзя брать в долг, давать в дол, оформлять кредиты и ипотеку
Нельзя отказывать в приеме гостей
Что нужно сделать в день осеннего равноденствия
Наведите в доме порядок и избавьтесь от всего лишнего и ненужного - в шкафах, мыслях и окружении
Составьте планы на будущее, поставьте цели
Загадайте желания или нарисуйте карту желаний
Пригласите домой родственников и друзей (в старину за столом собирали 23 гостей)
Желательно завершить все важные дела и выполнить обещания, которые вы дали людям
Выберитесь на природу - погуляйте в лесу, парке, послушайте растения и деревья
Кстати, ранее мы рассказывали о том, когда в сентябре будет отмечать Воздвижение Креста Господнего.
А еще писали о том, что синоптики обновили прогнозы и назвали новую дату бабьего лета.