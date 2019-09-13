ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" в реанімації: що сталося

STYLERПерсони    13.09.2019 - 13:11
Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" в реанімації: що сталося
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк перебуває на межі смерті

Анастасія Заворотнюк була екстрено переведена в реанімацію через великий набряк мозку. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Заворотнюк в останні тижні проходила лікування в Польщі, яке, на жаль, не дало позитивних результатів. Зазначається, що у відомої актриси було діагностовано онкологічне захворювання.

Після повернення з Європи Анастасія Заворотнюк була екстрено госпіталізована у вкрай важкому стані. На тлі хвороби у неї почався набряк мозку. На даний момент вона знаходиться під цілодобовим наглядом лікарів у реанімації. Поруч з нею знаходиться її чоловік – Петро Чернишов.

Зірка серіалу &quot;Моя прекрасна няня&quot; в реанімації: що сталося

Анастасія Заворотнюк в реанімації (Фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Рак мозку у Заворотнюк був діагностований більше року тому. Вона пройшла діагностику в західних клініках і початку лікування.

Близькі та друзі сім'ї кілька разів спростовувало інформацію про онкологію і стверджували, що в акторки з'явилися деякі проблеми зі здоров'ям після народження дитини.

Сама Заворотнюк на запитання преси про своє самопочуття відповідати відмовлялася. У серпні вона скасувала кілька вистав і перестала з'являтися на світських заходах. У вересні вона пропустила відкриття магазину своєї дочки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анастасія Заворотнюк раптово скасувала всі вистави – названа причина.

А також розповідали про те, що Євгенія Власова зробила несподівану заяву про свою хворобу.

Міхаель Шумахер екстрено госпіталізований: усі подробиці Різатдінова потрапила в клініку перед Танцями з зірками: що сталося
Новини України госпитализацияреанимация
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся