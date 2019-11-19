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Заворотнюк похвалилася новим платтям: з'явилося фото

STYLERЖиття    19.11.2019 - 11:33
Заворотнюк похвалилася новим платтям: з'явилося фото
Анастасія Заворотнюк з дочкою Анною (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Дочка Анастасії Заворотнюк показала в Instagram нову красиву фотографію

Дочку Анастасії Заворотнюк, яка досі бореться з раком мозку, похвалилася новим фото. На знімку, опублікованому в Instagram, Анна Заворотнюк позує в красивому платті і елегантному капелюшку.

Зазначимо, що дочка зірки серіалу "Моя прекрасна няня" вже традиційно закрила свій пост від коментарів фанів.

Заворотнюк похвалилася новим платтям: з'явилося фото

Анна Завальська показала нове фото, поки її мама проходить реабілітацію (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Нагадаємо, сама Анастасія Заворотнюк сьогодні знаходиться в одному з елітних реабілітаційних центрів. Але про поточний стан актриси практично нічого не відомо, адже рідні воліють не поширюватися про те, як проходить лікування. У той же час, в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що сім'ї кінозірки не вистачає грошей на лікування Заворотнюк.

Заворотнюк похвалилася новим платтям: з'явилося фото

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

До слова, Анна Заворотнюк досить часто ділиться з підписниками знімками в соцмережах. Так, наприклад, нещодавно 23-річна модель і актриса поділилася зі своїми шанувальниками новими радісними фото.

А до цього Анна опублікувала знімки і відео з філії Третьяковської галереї "Нова Третьяковка", де вона відвідала виставку сучасного мистецтва, присвячену материнству, фемінізму і дітям.

Заворотнюк похвалилася новим платтям: з'явилося фото

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Ситуація не була незворотною: шокуюча правда про хворобу Заворотнюк Шанси є: Анастасії Заворотнюк призначили нове лікування
Новини України Анастасия Заворотнюк
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