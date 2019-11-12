Поставлено неправильний діагноз: чим насправді хвора Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: rostves.info.jpg)

Анастасія Заворотнюк не хвора на рак і йде на поправку

Відома російська актриса Анастасія Заворотнюк не хвора на рак. Насправді у неї інше захворювання, вважає Старець Олександр. Він припустив, що зараз актриса йде на поправку. Таку заяву він зробив в ефірі російського телеканалу НТВ.

Знахар назвав інший діагноз. Він вважає, що той факт, що родичі Анастасії Заворотнюк не стали уточнювати діагноз – додаткове підтвердження його слів. У передачі "Нові російські сенсації" старець Олександр заявив, що у Анастасії Заворотнюк не рак.

"Невірний діагноз поставлений. Я не бачу, щоб у неї була онкологія", – компетентно повідомив він.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Дивлячись на фото зірки комедійного серіалу "Моя прекрасна няня", старець зробив паси руками, щоб відчути енергетику артистки. За словами цілителя, від знімка йде тепло.

"Це хороший знак. Її в світі мертвих немає. Немає їй туди дороги поки! Вона видужає і буде нормально жити звичайним здоровим життям! Одужає. Це правда", – заявив знахар.

Ясновидець повідомив, що Анастасія Заворотнюк пішла на поправку, а приблизно через три тижні до неї повернуться сили.

"У неї просто виснаження. Я б в першу чергу працював саме на імунітет, щоб організм давав опірність. Ось імунітет і ЦНС", – висловив думку старець Олександр.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Шанувальники актриси стали штурмувати її офіційну сторінку питаннями з метою отримати контакти знахаря, однак сім'я актриси заявила, що дізналася про екстрасенса разом з глядачами.

"Дорогі друзі! До нас на сторінку звернулося дуже багато людей з проханням дати контакти цілителя Олександра Семеновича, про якого сьогодні була програма на НТВ. На жаль, ми не зможемо вам допомогти, так як програма з нами не узгоджувалася, і про існування цілителя ми дізналися разом з вами", – зазначили близькі Анастасії Заворотнюк.

Варто нагадати, що Заворотнюк перервала тривале мовчання і показала свіжі фото.