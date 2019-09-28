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Заворотнюк буде мучитися ще 4 місяці: екстрасенс здивував заявою

STYLERПерсони    28.09.2019 - 21:59
Заворотнюк буде мучитися ще 4 місяці: екстрасенс здивував заявою
Фото: Анастасія Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Доля Анастасії Заворотнюк вирішиться вже через чотири місяці

Анастасія Заворотнюк, у якої, за словами ЗМІ, виявили рак четвертої стадії, буде мучатися ще чотири місяці. Так вважає ведичний астролог і хіромант Дмитро Єрмолаєв.

Астролог ретельно вивчив астрологічну карту артистки і повідомив, що вона завжди була піддана до онкології. За словами хіроманта, саме косметичні процедури і операції по омолодженню спровокували незворотний процес. Єрмолаєв вважає, що у актриси дуже маленькі шанси на виживання і, скоріше за все, вона помре.

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"Зараз Анастасії допоможе тільки народна молитва. Зірка театру і кіно знаходиться в епіцентрі неминучого астрологічного тайфуну, ерез який відбуваються всі біди в її житті", - цитує астролога одне з російських ЗМІ.

Заворотнюк буде мучитися ще 4 місяці: екстрасенс здивував заявоюАнастасія Заворотнюк (Фото: bzns.media)

Астролог повідомив, що "астрологічний тайфун", в який потрапила "прекрасна няня", триватиме найближчі чотири місяці, після чого піде на спад.

"Якщо Заворотнюк набереться сил і зможе витерпіти всі випробування долі завдяки молитвам людей, вона отримає, нехай невеликі, але шанси на життя. Хочеться побажати рідним Анастасії віри і терпіння",- підсумував астролог.

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