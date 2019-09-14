Заворотнюк частково паралізована: лікарі побоюються проводити операцію

Анастасію Заворотнюк внаслідок важкої хвороби частково паралізувало. У відомої російської актриси і зірки серіалу "Моя прекрасна няня" був діагностований парез правої частини тіла. Про це в суботу, 14 вересня, передає Mash на своєму Telegram-каналі.

Лікарі повідомили про те, що у Заворотнюк вражена права рука.

В даний час актриса знаходиться в реанімації, куди її привезли з клініки в Польщі.

Зазначається, що нейрохірурги розглядають можливість операції. У той же час стан Заворотнюк нині такий, що будь-яке втручання зараз може бути небезпечним.

Анастасія Заворотнюк частково паралізована (Фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Заворотнюк в останні тижні проходила лікування в Польщі, яке не дало позитивних результатів.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито у Заворотнюк було діагностовано онкологічне захворювання.

У той же час близькі та друзі сім'ї актриси кілька разів спростовувало інформацію про онкологію та стверджували, що в Анастасії з'явилися деякі проблеми зі здоров'ям після народження дитини.

Анастасія Заворотнюк частково паралізована (Фото: соцмережі)

Як повідомлялося раніше, після повернення з Європи актриса була екстрено госпіталізована у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що на тлі хвороби у неї почався набряк мозку і вона знаходиться в комі.