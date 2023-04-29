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Благодаря этому удобрению хилая рассада "оживет" и окрепнет: копеечный способ

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Суббота 29 апреля 2023 07:48
Благодаря этому удобрению хилая рассада "оживет" и окрепнет: копеечный способ Чем подкормить рассаду в домашних условиях (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Правильная подкормка рассады обеспечит вас щедрым урожаем. Для этого даже не обязательно покупать дорогие удобрения, лавровый лист станет отличным источником полезных микроэлементов для зелени.

О том, как правильно подкормить рассаду с помощью лаврового листа, рассказываем в материале ниже.

Чем богат лавровый лист

Лавровый лист ценный источник полезных элементов для рассады. В нем содержатся витамины А, В, С и РР, дубильные вещества, эфирные масла. Они способны повысить иммунитет растений и защитить почву от грибка и плесени, а рассаду - от "черной ножки".

В лавровом листе также много макро- и микроэлементов, а именно: калия, фосфора, марганца, селена, натрия, магния, железа и меди.

Подкормка из лаврового листа полезна для всех без исключения культур. Им можно удобрять как рассаду, так и комнатные растения. Особенно хорошо он действует на томаты, капусту и перец.

Как правильно его вносить в почву

На этапе посева семян нужно добавить в землю измельченный на кофемолке лавровый лист в расчете на 1:40. Тогда перемешать почву и высеять семена. После такой процедуры подкормка не понадобятся в течение месяца.

Лавровый лист также можно добавить в почву во время пикирования или высадки в отдельные стаканчики.

Также из лаврового листа можно приготовить удобрение для полива рассады. Для этого 4 средних лавровых листа залейте 1 л теплой воды, температуры около 70°С. Потом оставьте на 3-4 часа, чтобы настоялось.

Благодаря такой подкормке растения оживут, станут крепче, будут лучше расти и сильнее цвести.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить домашнее удобрение из дрожжей.

Читайте также о том, какие ошибки при посадке картофеля могут оставить вас без урожая.

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